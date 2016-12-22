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Moody's отозвало рейтинги компании «Вертолеты России»
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Moody's отозвало рейтинги компании «Вертолеты России»
Финансы, 21:01
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Moody's отозвало рейтинги компании «Вертолеты России»

Международное рейтинговое агентство Moody's отозвало корпоративный рейтинг («Ва2») и рейтинг вероятности дефолта («Ва2-PD»), присвоенные ранее компании «Вертолеты России». В сообщении агентства отмечается, что решение об отзыве рейтингов было принято «по собственным причинам делового характера».

«Вертолеты России», по подсчетам ​Moody's, за 2016 год получили доход в $3,2 млрд.

Деловые причины, по которым агентство отзывает рейтинги, как правило, не отражают каких-либо опасений относительно кредитоспособности компании и качества управления.

Холдинг «Вертолеты России» — «дочка» госкорпорации «Ростех». Компания объединяет все вертолетостроительные предприятия России, производит вертолеты гражданского и военного назначения, в том числе Ми-28Н «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор».

Теги: «Вертолеты России» , Moody 's
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