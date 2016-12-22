МЧС отправит водолазов на поиски упавшего в Норвегии Ми-8

На полярный архипелаг Шпицберген отправят группу спасателей, в состав которой войдут более 20 водолазов. Спасатели направлены на поиски упавшего в море российского вертолета Ми-8, на борту которого находились восемь человек.

Как сообщили РБК в пресс-службе МЧС России, в состав отряда войдут водолазы отряда «Центроспас» и центра «Лидер», имеющие допуск к глубоководным поисково-спасательным работам. Также будут направлены «подводные аппараты «Фалькон» и беспилотники для мониторинга акватории Гренландского моря».

Ранее сообщалось, что с норвежскими властями сотрудничает МИД России, а на спасательную операцию были направлены вертолеты и морские суда, в том числе норвежские.

Российский вертолет Ми-8АМТ упал в море в 2 км от города Баренцбурга на Шпицбергене. На борту находились восемь человек: трое из них были сотрудниками НИИ Арктики и Антарктики, остальные — членами экипажа.