Минэнерго рассказало о последнем сеансе связи с пропавшим в Норвегии Ми-8

Пропавший в Норвегии российский вертолет Ми-8 последний раз вышел на связь в 20 км от вертодрома норвежского поселка Баренцбург. Об этом говорится в сообщении Минэнерго, поступившем в РБК.

Вертолет вылетел из российского поселка Пирамида в 15:49 мск в норвежский поселок Баренцбург. «Последний сеанс связи был за 20 км на подлете к вертодрому поселка», — сказано в сообщении. С радаров судно пропало в 16:35 мск.

Ранее Ми-8 доставил на поселок Пирамида руководство треста «Артикуголь», в лизинге которого находилось воздушное судно, во главе с гендиректором компании Александром Веселовым.

Видео: Телеканал РБК

Воздушное судно упало в море в четверг, 26 октября, в 2 км от поселка Баренцбург на норвежском архипелаге Шпицберген. На борту вертолета были восемь человек: трое из них были сотрудниками НИИ Арктики и Антарктики. Остальные были членами экипажа.

В настоящее время с норвежскими властями сотрудничает МИД России, на спасательную операцию направлены вертолеты и морские судна. «Еще никто не найден, поэтому мы не можем утверждать, погибли они или нет», — сообщал РБК в 18:52 мск дежурный Норвежской спасательной службы. Вертолет Ми-8 находился в лизинге треста «Арктикуголь», обслуживала его авиакомпания «Конверс Авиа».