Саудовская Аравия инвестирует в компании Брэнсона $1 млрд

Королевство Саудовской Аравии планирует инвестировать $1 млрд в международный конгломерат компаний миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Group. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявление компании.

Как отмечается в сообщении, Эр-Рияд планирует вложить деньги в работы космических компаний конгломерата, а именно Virgin Galactic, The Spaceship Company и Virgin Orbit. В Virgin Group рассказали, что контракт был заключен на совместную работу по полетам в космос, запуску спутников и космическим развлечениям. Также он подразумевает вложение дополнительных средств в размере $480 млн.

В феврале 2016 года компания Virgin Galactic, основателем которой является Брэнсон, представила новый пилотируемый космический корабль для туристических полетов серии SpaceShipTwo. Он может перевозить шесть космических туристов и двух пилотов. Кроме того, в открытом космосе на борту корабля пассажиры могут испытать состояние невесомости в течение трех минут.



В начале октября сообщалось, что Брэнсон инвестирует свои средства в проект по строительству курортной зоны на побережье Красного моря в Саудовской Аравии. Таким образом миллиардер станет первым иностранным инвестором этого проекта.

Как писал Брэнсон на сайте Virgin Galactic, курортная зона будет занимать 50 островов между городами Умлуж и Аль-Вайх. Она сможет обеспечить работой 35 тыс. человек. На данный момент территория, на которой будет создана курортная зона, не тронута цивилизацией.

Реализацией проекта по строительству курортной зоны на побережье Красного моря занимается Суверенный фонд Саудовской Аравии. Начать строительство планируется в 2019 году. Первый его этап должен завершиться к 2022 году, когда в курортной зоне будут открыты отели и возведены объекты инфраструктуры.

Во всемирном рейтинге Forbes Ричард Брэнсон занимает 324-е место. Его состояние оценивается в $5,1 млрд.