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NBC временно отстранил журналиста от работы из-за домогательств
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NBC временно отстранил журналиста от работы из-за домогательств
Общество, 19:11
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NBC временно отстранил журналиста от работы из-за домогательств

Американский журналист Марк Галперин временно отстранен с телеканалов MSNBC и NBC News после сообщений о сексуальных домогательствах. Об этом сообщает телеканал CNN.

Как утверждает издание, известный журналист на протяжении десяти лет, занимая «сильную позицию» в ABC News, домогался своих сотрудниц. CNN приводит свидетельства пяти женщин: одна из пострадавших рассказала, что Галперин пытался ее поцеловать и трогал за грудь против ее воли. Сам журналист признался CNN, что «поддерживал отношения» с коллегами.

«Теперь я понимаю из этих рассказов [его бывших коллег], что мое поведение было неуместным и вызвало у других боль. За это я приношу искренние извинения. В этих условиях я собираюсь временно отойти от своей работы, пока мы не разберемся с этой ситуацией», — сказал журналист.

Телеканал MSNBC, где журналист часто появлялся в программе «Morning Joe», заявил, что Галперин временно оставит свою должность в компании, а также уйдет с должности аналитика на телеканале NBC News. «Мы очень обеспокоены этой историей. Марк Галперин покидает свой пост до тех пор, пока не будут полностью решены все вопросы», — говорилось в заявлении холдинга, поступившем в CNN.
Марк Галперин работал политическим директором на телеканале ABC News до 2007 года, занимал позицию ведущего на телеканале Bloomberg TV, а также стал соавтором книги «Game Change», которую впоследствии экранизировали.
Волна сообщений о сексуальных домогательствах поднялась после того, как стали известны случаи домогательств со стороны известного американского продюсера Харви Вайнштейна. Первым расследование о Вайнштейне дала газета New York Times со ссылкой на свидетельства голливудских актрис.
Теги: домогательства , NBC
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