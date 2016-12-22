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Суд обязал ГПУ опровергнуть письмо про министра юстиции времен Януковича
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Суд обязал ГПУ опровергнуть письмо про министра юстиции времен Януковича
Политический кризис на Украине, 17:43
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Суд обязал ГПУ опровергнуть письмо про министра юстиции времен Януковича

Высший специализированный суд (ВСС) Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел обязал Генеральную прокуратуру страны (ГПУ) опровергнуть информацию о присвоении бывшим министром юстиции Украины Еленой Лукаш госсредств. Ранее информация об этом хищении была представлена верховному представителю Евросоюза по иностранным делам. Об этом сообщает агентство «Украинские Новости» со ссылкой на соответствующее решение суда от 18 октября по делу № 757/33460/15-ц.

Суды предыдущих инстанций признали распространение информации о Лукаш в письме от 3 марта 2014 года верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности нарушением принципа презумпции невиновности. Распространенная ГПУ в данном письме информация нарушает право Лукаш на уважение чести, достоинства и деловой репутации, говорится в решении суда. «Суд первой инстанции, с которым согласился суд апелляционной инстанции, правильно признал ее недостоверной и обязал ответчика опровергнуть», — отмечается в решении ВСС.

Таким образом ВСС постановил отклонить кассационную жалобу​ ГПУ и в течении 10 дней (со дня вступления решения в силу) опровергнуть информацию о присвоении Лукаш государственных денег.​ Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности должно быть направлено уведомление о соответствующем решении суда.

Решение Печерского районного суда Киева от 23 января 2017 года ВСС оставил без изменений. В январе суд признал недостоверной и порочащей честь Лукаш информацию ГПУ о хищении госсредств. Об этом решении суда экс-министр юстиции сообщала на своей странице в Facebook

Также ВСС оставил без изменений постановление апелляционного суда Киева от 5 апреля 2017 года. Информацию, приведенную в постановлении, суд в январе также признал недостоверной. Она касалась присвоения Лукаш «значительных сумм государственных активов и их дальнейшего противоправного перечисления за границы Украины».

По данным РАПСИ, ГПУ открыла уголовное дело против бывших министров юстиции Украины Елены Лукаш и Александра Лавриновича по факту растраты госсредств 20 мая 2014 года. Дело было заведено по ч. 2 ст. 364 «Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия» и ч. 2 ст. 366 «Служебный подлог, повлекший тяжкие последствия» УК Украины.

Лавринович занимал должность министра юстиции с 2010 по 2013 годы, а Лукаш — с 2013 по 2014 годы.

Хищение госсредств обнаружилось после проверки ГПУ использования Минюстом Украины бюджетных денег для привлечения иностранных компаний в деле «Тимошенко против Украины». Дело рассматривал Европейский суд по правам человека. Выяснилось, что Минюст в 2012 году потратил на услуги юристов около 95 тыс. грн. (чуть более 205 тыс. руб. по курсу октября 2017 года). В 2013 году экс-министры юстиции потратили на эти же услуги 8,6 млн грн (более 18,564 млн руб. по курсу на октябрь 2017 года). На Украине бывший премьер Юлия Тимошенко обвинялась в превышении полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Теги: ГПУ , Елена Лукаш , Высший спецсуд Украины , госсредства
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