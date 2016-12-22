В жилом доме в центре Донецка прогремел взрыв

В многоэтажном доме в центре Донецка прогремел взрыв. Как сообщает «РИА Новости», в результате инцидента пострадали два человека.

Взрыв произошел в одном из подъездов жилого дома недалеко от правительственного квартала. Как сообщают источники агентства, предварительная версия — хлопок бытового газа.

В результате происшествия пострадали два человека, в том числе жилец одной из квартир: у него травма ноги, врачи оказывают ему первую помощь. На месте взрыва работают сотрудники МЧС и полиция, выясняются обстоятельства произошедшего. Как уточняет агентство, взрыв повредил остекление и несколько квартир.

Ранее в конце сентября в центре Донецка в районе проспекта Мира прогремели два взрыва. Информации о пострадавших тогда не поступало.