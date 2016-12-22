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В Омской области скорая вынудила пациента заплатить за госпитализацию
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В Омской области скорая вынудила пациента заплатить за госпитализацию
Общество, 18:14
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В Омской области скорая вынудила пациента заплатить за госпитализацию

В Омской области в селе Кутырлы фельдшер скорой помощи приехал на вызов не на служебной машине, а на личном автомобиле водителя, предложив пациенту госпитализацию за 500 руб. Об этом говорится в заявлении региональной прокуратуры.

По данным надзорного органа, 20 октября машина скорой помощи сломалась за несколько часов до вызова, поэтому для экономии времени фельдшер приехал на личном автомобиле водителя скорой. Приняв решение о госпитализации мужчины, врач запросил у его супруги 500 руб. «на бензин».

Фельдшер объяснил свою просьбу тем, что не может списать средства на бензин с топливной карты, поскольку она предназначена только для специализированного транспорта больницы. Кроме того, врач сообщил о невозможности предоставить отчет в случае списания денег с такой карты на личный транспорт. «В полном объеме», как отмечают в прокуратуре, неисправный автомобиль скорой помощи отремонтировали лишь спустя неделю.

Как сообщили «РИА Новости» в региональном минздраве, сельчанам 500 руб. вернули, а на врача наложили дисциплинарное взыскание.

Прокуратура выявила еще одно нарушение в Колосовской ЦРБ: в медучреждении оказался дефицит жизненно-необходимых препаратов. Так, госпитализированному за свой счет мужчине предложили докупить лекарство в растворах для «предпочтительного способа лечения», поскольку в больнице были только медикаменты в капсулах.

Областной прокурор потребовал принять меры по исправлению ситуации и привлечь виновных должностных лиц к ответственности.

Теги: скорая помощь , Омск , Больница
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