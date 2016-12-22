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Синоптики пообещали метель в Москве в ночь на 27 октября
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Синоптики пообещали метель в Москве в ночь на 27 октября
Общество, 14:38
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Синоптики пообещали метель в Москве в ночь на 27 октября

Первая в этом году метель начнется в Москве вечером 26 октября и продлится ночью. Об этом сообщил РБК заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

​«Когда скорость ветра 7 м/с и снегопад — это метель. Сегодня вечером метель сбивать с ног не будет, она слабая», — сказал Цыганков.

По словам синоптика, в предстоящие выходные ожидается потепление и осадки. «Сегодня [26 октября] около ноля градусов, завтра [27 октября] — тоже, в субботу [28 октября] — от плюс одного до плюс трех градусов, в воскресенье [29 октября]— от плюс трех до плюс пяти градусов», — уточнил Цыганков.

Московский регион покидает антициклон, атмосферное давление падает и до начала новой недели останется низким. В четверг, 26 октября, во второй половине дня ожидается небольшой снег, на западе Подмосковья он будет умеренным, сообщает пресс-служба Росгидромета. Снег ожидается также 27 и 28 октября. К воскресенью, 29 октября, снег преимущественно сменится дождем.

В начале следующей недели осадки не прекратятся, но температура воздуха составит ночью от минус одного градуса до плюс четырех и от плюс одного градуса до плюс шести — днем.

Теги: Росгидромет , снег , метель , погода в Москве
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