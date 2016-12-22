В Волгограде школьник признался в убийстве одноклассника

Одноклассник подростка, который был найден мертвым в туалете школы под Волгоградом 25 октября, признался в его убийстве. Об этом сообщает пресс-служба следственного отдела по Дзержинскому району следственного управления СКР по Волгоградской области.

Одноклассник сам написал явку с повинной и рассказал обстоятельства произошедшего. Следствие уже допросило 15-летнего школьника.

По словам подозреваемого, убийство произошло случайно. Во время перемены он показывал друзьям нож и, держа оружие в руках, нечаянно толкнул одноклассника, в результате чего тот был смертельно ранен в сердце. Подозреваемый отметил, что после этого выкинул нож на улице.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

О том, что в туалете школы №85 имени Геннадия Лячина Дзержинского района Волгограда был найден 14-летний восьмиклассник с ножевым ранением, сообщало накануне издание V1.ru. По словам школьников, погибший подросток несколько дней играл с ножом-бабочкой, делал с ним разные трюки. После одного из них нож воткнулся ему в грудную клетку. После этого школьник убежал в туалет, где умер до приезда медиков.

Учителя и одноклассники характеризуют погибшего с положительной стороны, он хорошо учился и был из благополучной семьи.

По факту гибели подростка следственное управление Следственного комитета Ростовской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), предусматривающее лишение свободы от шести до 15 лет с ограничением свободы до двух лет (либо без такового).