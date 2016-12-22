Песков рассказал об уничтожении воюющих на стороне ИГ россиян

Выходцы из России, которые воюют в Сирии и Ираке на стороне террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), являются преступниками, которые уничтожаются. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос, какова позиция Кремля в отношении воюющих на стороне террористов россиян, передает «РИА Новости».

«Те, кто примкнул к террористам и имеет отношение к террористической деятельности, с оружием в руках противостоит вооруженным силам Сирийской Арабской Республики или тем более направляет оружие против российских военных, которые участвуют в нашей операции — это преступники, они уничтожаются», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря президента, о таких лицах Кремлю каждый день сообщает Минобороны России.

Аналитическая компания Soufan Group опубликовала 25 октября доклад, в котором говорится, что Россия обошла другие страны по количеству граждан, воюющих в составе ИГ в Ираке и Сирии. По данным на октябрь 2017 года, 3417 россиян воюют в рядах ИГ в указанных государствах. На втором месте по численности пополнивших ряды ИГ — выходцы из Саудовской Аравии — 3244 человека. На третьем месте иорданцы — 3000 бойцов.