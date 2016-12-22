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Следователи назвали версии взрыва в Киеве
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Следователи назвали версии взрыва в Киеве
Общество, 13:10
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Следователи назвали версии взрыва в Киеве

Следователи рассматривают несколько версий взрыва в Киеве, при котором в том числе пострадал депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук. Об этом во время брифинга заявил первый зампрокурора Киева Павел Кононенко, сообщает телеканал «112 Украина».

«Первая версия, ее озвучил и сам господин Мосийчук, это покушение на убийство Мосийчука, которое было организовано спецслужбой РФ», — сказал он. «Об исполнителе мы будем разговаривать только тогда, когда установим преступников», — подчеркнул Кононенко.

В качестве второй версии, по его словам, рассматривается «политическая деятельность депутата, его общественная позиция внутри нашего государства». Еще одна версия, которую изучает следствие, — «покушение на убийство Мосийчука на личной почве», добавил прокурор.

Вместе с тем он отметил, что не исключены и другие версии произошедшего. Следователи допускают, что, возможно, «были какие-то вопросы к политологу Виталию Бале», который также пострадал при взрыве. ​«И мы не можем отвергать версию о покушении на убийство любого политического или общественного деятеля, который мог находиться на канале «Эспрессо» в это время», — подытожил Кононенко.

Ранее Игорь Мосийчук выразил мнение, что на него совершили покушение, заказчики которого «сидят в Москве». При этом, по мнению депутата, «исполнители — киевские». «Не исключено, что агентура среди патриотической среды», — отмечал он.

​Взрыв в Киеве у здания «Эспрессо» прогремел 25 октября. Припаркованный у обочины мотоцикл взорвался, когда из здания выходили депутат Игорь Мосийчук, политолог Виталий Бала и охрана. Всего в результате взрыва пострадали пять человек, охранник депутата умер в больнице. Позже в больнице скончался еще один пострадавший — местный житель, который оказался рядом с местом происшествия в момент взрыва. По факту случившегося было заведено уголовное дело по статье «Теракт». В настоящий момент состояние депутата оценивается как тяжелое.

Игорь Мосийчук — бывший командир батальона «Азов», в настоящее время он является депутатом Верховной рады от Радикальной партии Олега Ляшко. В 2015 году Мосийчука арестовали и лишили депутатской неприкосновенности, ему вменяли пять статей УК Украины. В их числе «хулиганство», «вмешательство в деятельность судебных органов», «угрозу или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг». Позже суд признал его задержание и арест незаконным, а в прошлом году Генпрокуратура Украины отозвала ходатайство об аресте депутата.

Теги: МВД , взрыв , версии , Игорь Мосийчук
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