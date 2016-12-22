СК начал проверку случая с провалом пола под участниками хоррор-квеста

Столичное управление Следственного комитета России начало доследственную проверку информацию о получении телесных повреждений участниками одной из квест-игр.

В сообщении СК подчеркивается, что, по данным СМИ, группа из восьми человек во время прохождения хоррор-квеста провалилась вниз на этаж ниже, в результате чего трое из участников игры с ушибами были госпитализированы.

«В настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям организаторов квест-игры на предмет создания и обеспечения условий личной безопасности участников во время проведения развлекательного мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - говорится в сообщении СК.