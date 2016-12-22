«Коммерсантъ» сообщил о предложении ФАС вернуть РЖД резервные вагоны

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев направил в правительство России письмо с предложением отказаться от реформы ОАО «РЖД» и вернуть монополии резервный парк вагонов. Это произошло после того, как ФАС столкнулась с проблемой невывоза промышленной соли, щебня и зерна. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма, которая имеется в распоряжении газеты.

Также Артемьев предложил отказаться от модели рынка, при которой «парк вагонов отделен от ОАО РЖД». В письме чиновник предлагает закупать резервный парк на баланс РЖД для пикового спроса.

Артемьев указал и на высокие цены на предоставление полувагонов. По его данным, цены выросли с 500 руб. за вагон в сутки в 2014–2015 годах до 1,4–1,5 тыс. руб. в текущем году. Он отметил, что это еще 150 млрд руб. в год дополнительной нагрузки на производителей строительных и лесных грузов, угля, руды, зерна и удобрений. Глава ФАС считает, что экономически целесообразно было бы назначить цену не выше 800 руб. в сутки за полувагон. Это позволило бы содержать средний по возрасту парк и платить за лизинг новых вагонов.

По мнению Артемьева, «дочка» РЖД, Федеральная грузовая компания (ФГК), не выполняет задачу по балансированию рынка и сдерживанию цен, а только способствует их росту. В ФГК «Коммерсанту» заявили, что приостановили рост ставок на полувагоны в мае этого года и с тех пор цены почти не изменились.

В ФАС газете заявили, что ситуация, которая сложилась с невывозом указанных грузов, — ответственность РЖД.

Источник газеты считает, что позиция антимонопольной службы является ответом на сентябрьское поручение премьер-министра Дмитрия Медведева после совещания о проблемах агропрома.

В РЖД отказались комментировать ситуацию с невывозом грузов.

Ранее в октябре директор крупнейшего производителя технической соли «Руссоль» Сергей Черненко пожаловался вице-премьеру Аркадию Дворковичу на нехватку полувагонов для перевозки продукции. Черненко отметил, что ФГК и Первая грузовая компания (ПГК) отказываются полностью удовлетворить заявки «Руссоли» на полувагоны. При потребности в 4 тыс. полувагонов в месяц их собственники обеспечивают не более 2,5 тыс. Операторы грузоперевозок объясняли ситуацию дефицитом полувагонов.

Также "Коммерсантъ" писал, что глава Карелии Артур Парфенчиков попросил Дворковича разобраться с нехваткой полувагонов для перевозки щебня. 25 октября издание также сообщило, что для доставки зерна в город не хватает вагонов, что может критически сказаться на снабжении мукомольных предприятий Санкт-Петербурга. Из-за активного экспорта зерна вагоны не доходят до местных переработчиков. По оценке властей города, это грозит дефицитом хлебопекарной продукции и ростом цен.