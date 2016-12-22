Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,02 57,39 EUR Нал. 68,47 67,49 USD Бирж. 57,75 +0,13 EUR Бирж. 68,22 +0,39 USD ЦБ. 57,61 +0,03 EUR ЦБ. 67,77 +0,09 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 5779,59 +34,25 ММВБ 2049,48 -0,60% РТС 1118,13 -0,79% Brent 58,38 -0,10% DJIA 23329,46 -0,48% Nasdaq 6563,89 -0,52% FTSE 7447,21 -1,05%
В Ессентуках задержали подозреваемого в нападении на патруль полиции
Лента новостей
На заседании в ВАК Мединский допустил наличие ошибок в своей диссертации 07:01, Общество В Ессентуках задержали подозреваемого в нападении на патруль полиции 06:46, Общество Депутат Мосийчук рассказал о возможных организаторах покушения на себя 06:37, Политика Трамп объявил о планах ввести режим ЧС в США из-за наркотиков 06:32, Общество В деле о хищениях в Центре Хруничева на 20 млн руб. появились обвиняемые 06:06, Общество На Камчатке перевернулась маршрутка с 11 пассажирами 05:40, Общество В Хабаровске вынесли приговор избившему врача пациенту 05:28, Общество ВМС США оказали помощь иранским морякам после нападения пиратов 04:54, Политика Трамп связал решение проблемы КНДР с улучшением отношений с Россией 04:24, Политика Собянин одобрил установку в Москве памятника Михаилу Булгакову 04:00, Общество Россия стала крупнейшим «экспортером» бойцов в «Исламское государство» 03:51, Политика Патриарх Кирилл «с пониманием» отнесся к приезду гастарбайтеров в Россию 03:27, Общество Представитель Собчак ответил на сообщения о ее планах сменить фамилию 02:56, Политика Глава Минздрава рассказала о сокращении числа абортов в России 02:25, Общество Поклонская назвала «стыдливые шаги» зрителей победой над «Матильдой» 02:08, Политика СМИ узнали об эвакуации семи кинотеатров в Москве из-за угрозы взрыва 02:05, Общество МВД Украины признало взрыв в Киеве терактом 01:41, Общество Поклонская ответила на засекречивание дела о госизмене на Украине 01:23, Политика Полиция возбудила дело о гибели ребенка под колесами иномарки в Москве 01:08, Общество Трамп назвал дату публикации документов об убийстве Джона Кеннеди 00:52, Политика СКР проверит информацию о смерти активиста «Солидарности» Строганова 00:45, Общество МВД Украины обвинило во взрыве в Киеве российские спецслужбы 00:20, Общество Москва назвала беспардонными заявления Запада после голосования в СБ ООН 00:13, Политика Европейские компании предупредили о последствиях из-за ограничения VPN 00:03, Технологии и медиа В Волгограде возбудили дело о гибели подростка в школе от ножевой раны 25 окт, 23:45, Общество Экспобанк договорился о покупке первого турецкого банка в России 25 окт, 23:38, Финансы Диакон Кураев назвал «постыдной» позицию патриарха по фильму «Матильда» 25 окт, 23:18, Общество В Киеве при взрыве пострадал депутат Верховной рады Игорь Мосийчук 25 окт, 22:52, Общество
В Ессентуках задержали подозреваемого в нападении на патруль полиции
Общество, 06:46
0
В Ессентуках задержали подозреваемого в нападении на патруль полиции

Сотрудникам правоохранительных органов удалось по горячим следам задержать подозреваемого в нападении на патруль полиции прошлым вечером в Ессентуках. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, говорится в сообщении ведомства.

По ее словам, задержать подозреваемого удалось благодаря мерам, принятым полицией. Ориентировки на него были переданы всем нарядам полиции и оперативным службам. В результате нападавшего удалось задержать. «В настоящее время подозреваемый задержан и доставлен в городской отдел полиции», — рассказала Волк.

Перестрелка в Ессентуках произошла накануне вечером, 25 октября. Патруль полиции остановил двух человек для проверки документов. Внезапно они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Ответным огнем полицейским удалось ликвидировать одного из нападавших. Еще один преступник скрылся.

В результате инцидента двое сотрудников полиции были ранены. Также во время перестрелки пострадал мужчина, находившийся в проезжавшей мимо машине. В связи с нападением было возбуждено два уголовных дело по статьям Уголовного кодекса «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконный оборот оружия».

Теги: МВД , Полиция , Ессентуки
Главное
DJ Тото будет продвигать российскую заявку «Экспо-2025» Екатеринбург
Материалы по теме
СКР сообщил еще об одном раненом во время перестрелки в Ессентуках Общество
В Ессентуках неизвестные открыли огонь по полицейским Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку