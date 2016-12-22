В Ессентуках задержали подозреваемого в нападении на патруль полиции

Сотрудникам правоохранительных органов удалось по горячим следам задержать подозреваемого в нападении на патруль полиции прошлым вечером в Ессентуках. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, говорится в сообщении ведомства.
По ее словам, задержать подозреваемого удалось благодаря мерам, принятым полицией. Ориентировки на него были переданы всем нарядам полиции и оперативным службам. В результате нападавшего удалось задержать. «В настоящее время подозреваемый задержан и доставлен в городской отдел полиции», — рассказала Волк.
Перестрелка в Ессентуках произошла накануне вечером, 25 октября. Патруль полиции остановил двух человек для проверки документов. Внезапно они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Ответным огнем полицейским удалось ликвидировать одного из нападавших. Еще один преступник скрылся.
В результате инцидента двое сотрудников полиции были ранены. Также во время перестрелки пострадал мужчина, находившийся в проезжавшей мимо машине. В связи с нападением было возбуждено два уголовных дело по статьям Уголовного кодекса «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконный оборот оружия».