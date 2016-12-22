Депутат Мосийчук рассказал о возможных организаторах покушения на себя

Депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук, который накануне вечером пострадал при взрыве в Киеве, после перенесенной операции сделал первое заявление. Он сказал, что, по его мнению, заказчики преступления «сидят в Москве».
«Я считаю, что заказчики сидят в Москве. Исполнители — киевские. Не исключено, что агентура среди патриотической среды. Это первое покушение на государственного деятеля такого уровня в Украине», — говорится в заявлении Мосийчука, опубликованном его пресс-службой на странице депутата в Facebook.
Депутат также отметил, что остался жив благодаря совему охраннику Руслану — бывшему сотруднику «Беркута». Мосийчук подчеркнул, что тот «в 2013 году стоял по ту сторону баррикад, а вчера погиб, спасая меня — националиста». Он также выразил соболезнования семье погибшего.
Говоря о своем состоянии, депутат отметил, что операция прошла успешно.
Ранее о возможном российском следе во взрыве в Киеве заявил и советник главы МВД Украины Антон Геращенко. «Одна из версий следствия в числе прочих — действия российских спецслужб по дестабилизации общественно политической ситуации на фоне акций протеста», — написал он на своей странице в Facebook.
Взрыв у здания телеканала «Эспрессо» в Киеве, по данным киевской полиции прогремел, около 22:00 в среду, 25 октября. Предположительно, взорвался припаркованный мотоцикл. От взрыва пострадали пять человек, включая депутата Мосийчука, политолога Виталия Балу. Один человек — охранник депутата — скончался по дороге в больницу.
По факту взрыва заведено уголовное дело по статье «теракт», его расследованием займется Служба безопасности Украины (СБУ).