Патриарх Кирилл «с пониманием» отнесся к приезду гастарбайтеров в Россию

Россия и Москва в частности нуждаются в притоке трудовых мигрантов, которые помогают с нехваткой рабочих рук внутри страны. Об этом, как передает «Интерфакс», заявил патриарх Кирилл на ​открытии VII Общецерковного съезда по социальному служению в Москве.

Глава РПЦ пояснил, что нужда в гастарбайтерах возникает из-за демографических проблем. «Огромная территория России, ее нужно осваивать, нужно работать, а рабочих рук не хватает», — отметил он. Патриарх напомнил, что сейчас в Москве идет масштабная программа реновации, которая вызывает потребность в рабочей силе, которую нельзя удовлетворить с помощью местных жителей. «Это не жители города Москвы, это не православные люди. Но мы с пониманием относимся к этому, потому что без приглашения так называемых гастарбайтеров всего этого сделать невозможно», — сказал он.

Вместе с тем патриарх Кирилл отметил, что приток иностранной рабочей силы одновременно вызывает и ряд проблем, с которыми уже столкнулись страны Европы. Он напомнил, что «значительная часть гастарбайтеров затем станет постоянными жителями наших городов».

В апреле опрос Левада-центра показал, что более двух третей россиян (67%) выступают за ограничение притока гастарбайтеров. Только 19% жителей страны выступили против каких-либо ограничений в отношении приезжих. При этом наиболее негативно опрошенные отнеслись к приезжим с Северного Кавказа (41%) и Центральной Азии (38%).