МВД Украины признало взрыв в Киеве терактом

МВД Украины возбудило по факту взрыва в Киеве, в котором пострадал депутат Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук, уголовное дело по статье «Теракт». Об этом говорится в сообщении ведомства.

По данным ведомства, в результате взрыва пострадали пять человек, один из них позднее скончался. Погибшим оказался охранник депутата, 30-летний сотрудник полиции. Расследованием теракта займется Служба безопасности Украины.

Пресс-служба Игоря Мосийчука сообщила, что погибший при взрыве охранник скончался, спасая других людей. «Он спас других ценой собственной жизни. Искренние соболезнования семье», — заявили в пресс-службе.

Ранее пресс-служба Игоря Мосийчука назвала взрыв покушением на депутата. Мосийчук при взрыве получил травмы и был госпитализирован.

Взрыв в Киеве прогремел вечером 25 октября, на улице Мицкевича, у студии телеканала «Эспрессо». Как следует из фотографий с места событий, взорвался припаркованный у обочины мотоцикл. В этот момент из студии телеканала выходил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук вместе с охраной и политолог Виталий Бала.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко обвинил в организации взрыва российские спецслужбы. По его мнению, целью взрыва была дестабилизация общественно-политической обстановки на Украине на фоне протестов в Киеве. О причастности к теракту «вражеских спецслужб» заявил и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко.