Полиция возбудила дело о гибели ребенка под колесами иномарки в Москве

Полиция проведет проверку в связи с гибелью ребенка при наезде машины в Москве, говорится в сообщении столичного управления ведомства. Следователи уже возбудили уголовное дело в связи с ДТП.
Инцидент произошел на Ленской улице в Москве. женщина, сидевшая за рулем иномарки Suzuki наехала на ребенка в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода. От полученных травм ребенок скончался. Водителя, 52-летнюю женщину, задержали сотрудники полиции. Уголовное дело было возбуждено по ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). В полиции отметили, что дорогу ребенок переходил без сопровождения взрослых.
В Москве 17 октября на Садовом кольце машина врезалась в группу дорожных рабочих. В результате погибли два человека.