СКР сообщил еще об одном раненном во время перестрелки в Ессентуках

При перестрелке во время нападения на полицейских в Ессентуках помимо сотрудников полиции ранения получил еще один мужчина, проезжавший мимо. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение регионального управления Следственного комитета.
«Огнестрельные ранения получили оба полицейских, а также проезжавший мимо на автомобиле мужчина. Все пострадавшие госпитализированы в больницу, где им оказывается необходимая помощь», — говорится в сообщении.
Нападение на сотрудников правоохранительных органов произошло в Ессентуках вечером 25 октября. Неизвестные открыли огонь по полицейским, которые остановили их для проверки документов. Ответным огнем удалось ликвидировать одного из нападавших, еще один скрылся. В городе объявлен план «Перехват».
В связи с нападением было возбуждено два уголовных дело по статьям Уголовного кодекса «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконный оборот оружия».