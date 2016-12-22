Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,00 57,59 EUR Нал. 68,47 67,83 USD Бирж. 57,78 +0,16 EUR Бирж. 68,24 +0,41 USD ЦБ. 57,61 +0,03 EUR ЦБ. 67,77 +0,09 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 5549,92 +26,52 ММВБ 2049,48 -0,60% РТС 1118,13 -0,79% Brent 58,39 -0,24% DJIA 23319,98 -0,52% Nasdaq 6557,19 -0,63% FTSE 7447,21 -1,05%
Потенциальный покупатель «ВИМ-Авиа» предложил план оздоровления компании
Лента новостей
Главный редактор «Новой газеты» сообщил о планах вооружить свою редакцию 21:32, Общество Украина подала к России иск в ЕСПЧ по событиям в Донбассе 21:21, Политика Потенциальный покупатель «ВИМ-Авиа» предложил план оздоровления компании 21:20, Бизнес Думская оппозиция откажется голосовать за проект бюджета 21:14, Политика Депутаты разрешат самостоятельно снаряжать патроны к нарезному оружию 21:02, Политика В Ессентуках неизвестные открыли огонь по полицейским 20:54, Общество «Спартак» забил пять голов в матче Кубка России 20:53, Спорт Минтранс рассказал о разработке мер против дефицита хлеба в Петербурге 20:47, Политика Moody`s рассказало о проигравших от нового механизма спасения банков 20:43, Финансы Бинбанк нарушил все нормативы достаточности капитала в сентябре 20:23, Финансы Саакашвили обжалует в суде лишение его гражданства Украины 20:03, Политика Инициатор освобождения лидеров меджлиса поблагодарил Путина 19:58, Политика Heineken зафиксировал рост продаж пива в России на двузначную величину 19:42, Бизнес Президент Германии рассказал об «открытых ранах» в отношениях с Россией 19:40, Политика Из бюджета исчезло 47 млрд руб. от «Роскосмоса» 19:28, Экономика Билл Клинтон обвинил Россию в «атаке на всю систему» США 19:27, Политика Три российских теннисиста сыграют на молодежном Итоговом турнире АТР 19:25, Спорт СК завел дело на бывшего главу дагестанского филиала «Почты России» 19:18, Общество Главным политконсультантом Собчак стал Станислав Белковский 19:18, Политика Продавец VIP-лож на ЧМ-2018 объяснил разрыв контракта на их обслуживание 19:09, Бизнес Правительство предложило индексировать пенсии следователей и прокуроров 19:09, Общество Госдума поддержала законопроект об ограничении партийных взносов 19:05, Политика Суд во Владивостоке дал чемпиону мира по панкратиону девять лет тюрьмы 19:04, Общество В больнице рассказали о выписке Джигарханяна 19:00, Общество Стоимость бумаг банка Тинькова превысила цену на момент IPO 18:58, Финансы В «Лужниках» открыли памятник хоккеисту Валерию Харламову 18:42, Общество В чем главная цель изменений в долевом строительстве 18:38, Недвижимость Законопроект о призыве «ограниченно годных» прошел первое чтение в Думе 18:33, Общество
Потенциальный покупатель «ВИМ-Авиа» предложил план оздоровления компании
Проблемы «ВИМ-Авиа», 21:20
0
Потенциальный покупатель «ВИМ-Авиа» предложил план оздоровления компании

Министерство транспорта получило письмо от бывшего управляющего директора инвестфонда TRG Aurora Бориса Карлова о плане по оздоровлению авиакомпании «ВИМ-Авиа», сообщает ТАСС. В ведомстве пообещали рассмотреть обращение в установленном порядке.

Источник РБК, близкий к авиакомпании, рассказал, что подготовлена детальная операционная модель на следующие три года, которая будет постоянно обновляться с учетом переговоров с кредиторами и лизинговыми компаниями. По словам собеседника, модель предполагает работу с девятью самолетами, из которых три борта находятся в собственности и еще шесть — в лизинге. Для регулярных перелетов выбираются три основных магистральных направления: Дальний Восток России, Китай и страны Средней Азии.

Согласно операционной модели, рассказал источник РБК, к 2020 году занятость кресел планируется поднять с 69 до 75%, RASK (отношение доходов от авиаперевозок к предельному пассажирообороту) составит 2,72 руб., EBITDAR (выручка до выплаты налогов, процентов, амортизации расходов на реструктуризацию и рентные платежи),  — 26% при выручке около 15 млрд руб. Средний налет в сутки в зависимости от борта — от 7 до 11 часов. В новой авиакомпании будет около 800 штатных должностей (в настоящий момент их около 1250), пояснил собеседник РБК.

По этому плану за следующие два месяца предполагается завершить проработку и утвердить маршрутную карту авиакомпании, оптимизировать тарифы и численность персонала, достичь договоренностей с лизингодателям и кредиторам компании. Также планируется перезапустить полеты в Китай.

В разработке операционной модели принимали участие специалисты Aurora Investments, специалисты «Ренессанс Капитала», а также банков-кредиторов. Кроме того, были привлечены сотрудники авиакомпании «ВИМ-Авиа», которые представили точные цифры относительно финансового и технического состояния компании.

Основной кредитор «ВИМ-Авиа», банк «Зенит», не стал комментировать РБК, готов ли он профинансировать компанию с учетом нового плана.

О плане Карлова по спасению «ВИМ-Авиа» ранее сегодня писали «Ведомости».

На прошлой неделе директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова подтвердила, что возможным покупателем авиакомпании станет Борис Карлов.

«ВИМ-Авиа» с 25 сентября прекратила выполнять все чартерные рейсы, ее совладельцы Рашид и Светлана Мурсекаевы покинули Россию. Следственный комитет 17 октября завел уголовное дело о преднамеренном банкротстве компании. По данным следствия, руководство «ВИМ-Авиа» заключало заведомо невыгодные договоры и выводило активы компании за рубеж.

Авиакомпания «ВИМ-Авиа»

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» была создана в октябре 2002 года. Первые рейсы перевозчик осуществлял в основном на азиатском направлении (Вьетнам, Китай, Таиланд). Парк авиакомпании состоит из Boeing 777-300, 777-200, 767-300, 757-200 и Аirbus 319-111, 330-200. По данным ЕГРЮЛ, учредители ООО «ВИМ-Авиа» — Рашид (1%) и Светлана (99%) Мурсекаевы. Также они числятся учредителями признанного в июле 2017 года банкротом ПАО «Инвест Холдинг».

Финансовые показатели
В 2016 году компания показала чистую прибыль 89 млн руб. при выручке 17,174 млрд руб. Стоимость активов по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 10,481 млрд руб., а чистый финансовый долг — 7,007 млрд руб. (источник: ГМЦ Росстата).

Объемы перевозок
По данным Росавиации, в 2016 году компания «ВИМ-Авиа» перевезла 2,076 млн пассажиров, показав прирост по этому показателю на 30% и заняв девятое место в отрасли. В самой компании такой рост связывали с введением в строй новых воздушных судов (четыре Boeing 737-500, два Boeing 767-300, шесть Boeing 777-200 и один Airbus A330-200). С января по август 2017 года количество перевезенных пассажиров продолжило расти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 31,4%. Тем не менее компания опустилась на десятое место, пропустив вперед «Северный ветер».


Проблемы авиакомпании
В 2016 году у компании возникли проблемы с осуществлением пассажирских перевозок. «ВИМ-Авиа» допускала массовые многочасовые задержки рейсов. В июле 2016 года Росавиация предупредила «ВИМ-Авиа» о возможности ограничения сертификата эксплуатанта в связи с массовыми задержками и дала ей неделю на решение всех проблем. Пресс-секретарь перевозчика отмечала, что задержки были связаны с высоким сезоном и попыткой государственного переворота в Турции. На следующий день после вынесения предупреждения в компании заявили о стабилизации ситуации с перевозками и сообщили, что проблемы удалось решить благодаря вводу новых судов.

В 2017 году компания вновь столкнулась с проблемами, когда после задержек в начале июня несколько десятков рейсов было отменено. Представитель Ространснадзора тогда объяснил срыв чартерной программы задержками с ремонтом самолетов. Количество пострадавших из-за проблем «ВИМ-Авиа» в июне 2017 года оценивалось приблизительно в 30 тыс. человек. В итоге доля задержанных рейсов у авиакомпании в этом месяце составила 13,56%. В июле—августе проблемы остались: за июль доля задержанных рейсов составила 13,83%, а в августе — 19,45%. В сентябре авиакомпания задержала более 40% рейсов.​

В январе—сентябре 2017 года управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу провело в авиакомпании семь проверок, преимущественно по обращению граждан.

Теги: «ВИМ-Авиа» , оздоровление
Главное
Из бюджета исчезло 47 млрд руб. от «Роскосмоса» Экономика
Материалы по теме
Росавиация собрала тысячу вакансий для сотрудников «ВИМ-Авиа» Бизнес
Минтранс подтвердил данные о потенциальном покупателе «ВИМ-Авиа» Бизнес
«Коммерсантъ» назвал сумму ущерба в деле о банкротстве «ВИМ-Авиа» Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку