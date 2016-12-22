Потенциальный покупатель «ВИМ-Авиа» предложил план оздоровления компании

Министерство транспорта получило письмо от бывшего управляющего директора инвестфонда TRG Aurora Бориса Карлова о плане по оздоровлению авиакомпании «ВИМ-Авиа», сообщает ТАСС. В ведомстве пообещали рассмотреть обращение в установленном порядке.
Источник РБК, близкий к авиакомпании, рассказал, что подготовлена детальная операционная модель на следующие три года, которая будет постоянно обновляться с учетом переговоров с кредиторами и лизинговыми компаниями. По словам собеседника, модель предполагает работу с девятью самолетами, из которых три борта находятся в собственности и еще шесть — в лизинге. Для регулярных перелетов выбираются три основных магистральных направления: Дальний Восток России, Китай и страны Средней Азии.
Согласно операционной модели, рассказал источник РБК, к 2020 году занятость кресел планируется поднять с 69 до 75%, RASK (отношение доходов от авиаперевозок к предельному пассажирообороту) составит 2,72 руб., EBITDAR (выручка до выплаты налогов, процентов, амортизации расходов на реструктуризацию и рентные платежи), — 26% при выручке около 15 млрд руб. Средний налет в сутки в зависимости от борта — от 7 до 11 часов. В новой авиакомпании будет около 800 штатных должностей (в настоящий момент их около 1250), пояснил собеседник РБК.
По этому плану за следующие два месяца предполагается завершить проработку и утвердить маршрутную карту авиакомпании, оптимизировать тарифы и численность персонала, достичь договоренностей с лизингодателям и кредиторам компании. Также планируется перезапустить полеты в Китай.
В разработке операционной модели принимали участие специалисты Aurora Investments, специалисты «Ренессанс Капитала», а также банков-кредиторов. Кроме того, были привлечены сотрудники авиакомпании «ВИМ-Авиа», которые представили точные цифры относительно финансового и технического состояния компании.
Основной кредитор «ВИМ-Авиа», банк «Зенит», не стал комментировать РБК, готов ли он профинансировать компанию с учетом нового плана.
О плане Карлова по спасению «ВИМ-Авиа» ранее сегодня писали «Ведомости».
На прошлой неделе директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова подтвердила, что возможным покупателем авиакомпании станет Борис Карлов.
«ВИМ-Авиа» с 25 сентября прекратила выполнять все чартерные рейсы, ее совладельцы Рашид и Светлана Мурсекаевы покинули Россию. Следственный комитет 17 октября завел уголовное дело о преднамеренном банкротстве компании. По данным следствия, руководство «ВИМ-Авиа» заключало заведомо невыгодные договоры и выводило активы компании за рубеж.
Авиакомпания «ВИМ-Авиа» была создана в октябре 2002 года. Первые рейсы перевозчик осуществлял в основном на азиатском направлении (Вьетнам, Китай, Таиланд). Парк авиакомпании состоит из Boeing 777-300, 777-200, 767-300, 757-200 и Аirbus 319-111, 330-200. По данным ЕГРЮЛ, учредители ООО «ВИМ-Авиа» — Рашид (1%) и Светлана (99%) Мурсекаевы. Также они числятся учредителями признанного в июле 2017 года банкротом ПАО «Инвест Холдинг».
Финансовые показатели
В 2016 году компания показала чистую прибыль 89 млн руб. при выручке 17,174 млрд руб. Стоимость активов по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 10,481 млрд руб., а чистый финансовый долг — 7,007 млрд руб. (источник: ГМЦ Росстата).
Объемы перевозок
По данным Росавиации, в 2016 году компания «ВИМ-Авиа» перевезла 2,076 млн пассажиров, показав прирост по этому показателю на 30% и заняв девятое место в отрасли. В самой компании такой рост связывали с введением в строй новых воздушных судов (четыре Boeing 737-500, два Boeing 767-300, шесть Boeing 777-200 и один Airbus A330-200). С января по август 2017 года количество перевезенных пассажиров продолжило расти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 31,4%. Тем не менее компания опустилась на десятое место, пропустив вперед «Северный ветер».
Проблемы авиакомпании
В 2016 году у компании возникли проблемы с осуществлением пассажирских перевозок. «ВИМ-Авиа» допускала массовые многочасовые задержки рейсов. В июле 2016 года Росавиация предупредила «ВИМ-Авиа» о возможности ограничения сертификата эксплуатанта в связи с массовыми задержками и дала ей неделю на решение всех проблем. Пресс-секретарь перевозчика отмечала, что задержки были связаны с высоким сезоном и попыткой государственного переворота в Турции. На следующий день после вынесения предупреждения в компании заявили о стабилизации ситуации с перевозками и сообщили, что проблемы удалось решить благодаря вводу новых судов.
В 2017 году компания вновь столкнулась с проблемами, когда после задержек в начале июня несколько десятков рейсов было отменено. Представитель Ространснадзора тогда объяснил срыв чартерной программы задержками с ремонтом самолетов. Количество пострадавших из-за проблем «ВИМ-Авиа» в июне 2017 года оценивалось приблизительно в 30 тыс. человек. В итоге доля задержанных рейсов у авиакомпании в этом месяце составила 13,56%. В июле—августе проблемы остались: за июль доля задержанных рейсов составила 13,83%, а в августе — 19,45%. В сентябре авиакомпания задержала более 40% рейсов.
В январе—сентябре 2017 года управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу провело в авиакомпании семь проверок, преимущественно по обращению граждан.