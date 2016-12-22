Потенциальный покупатель «ВИМ-Авиа» предложил план оздоровления компании

Министерство транспорта получило письмо от бывшего управляющего директора инвестфонда TRG Aurora Бориса Карлова о плане по оздоровлению авиакомпании «ВИМ-Авиа», сообщает ТАСС. В ведомстве пообещали рассмотреть обращение в установленном порядке.

Источник РБК, близкий к авиакомпании, рассказал, что подготовлена детальная операционная модель на следующие три года, которая будет постоянно обновляться с учетом переговоров с кредиторами и лизинговыми компаниями. По словам собеседника, модель предполагает работу с девятью самолетами, из которых три борта находятся в собственности и еще шесть — в лизинге. Для регулярных перелетов выбираются три основных магистральных направления: Дальний Восток России, Китай и страны Средней Азии.

Согласно операционной модели, рассказал источник РБК, к 2020 году занятость кресел планируется поднять с 69 до 75%, RASK (отношение доходов от авиаперевозок к предельному пассажирообороту) составит 2,72 руб., EBITDAR (выручка до выплаты налогов, процентов, амортизации расходов на реструктуризацию и рентные платежи), — 26% при выручке около 15 млрд руб. Средний налет в сутки в зависимости от борта — от 7 до 11 часов. В новой авиакомпании будет около 800 штатных должностей (в настоящий момент их около 1250), пояснил собеседник РБК.

По этому плану за следующие два месяца предполагается завершить проработку и утвердить маршрутную карту авиакомпании, оптимизировать тарифы и численность персонала, достичь договоренностей с лизингодателям и кредиторам компании. Также планируется перезапустить полеты в Китай.

В разработке операционной модели принимали участие специалисты Aurora Investments, специалисты «Ренессанс Капитала», а также банков-кредиторов. Кроме того, были привлечены сотрудники авиакомпании «ВИМ-Авиа», которые представили точные цифры относительно финансового и технического состояния компании.

Основной кредитор «ВИМ-Авиа», банк «Зенит», не стал комментировать РБК, готов ли он профинансировать компанию с учетом нового плана.

О плане Карлова по спасению «ВИМ-Авиа» ранее сегодня писали «Ведомости».

На прошлой неделе директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова подтвердила, что возможным покупателем авиакомпании станет Борис Карлов.

«ВИМ-Авиа» с 25 сентября прекратила выполнять все чартерные рейсы, ее совладельцы Рашид и Светлана Мурсекаевы покинули Россию. Следственный комитет 17 октября завел уголовное дело о преднамеренном банкротстве компании. По данным следствия, руководство «ВИМ-Авиа» заключало заведомо невыгодные договоры и выводило активы компании за рубеж.