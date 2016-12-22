В больнице рассказали о выписке Джигарханяна

Армен Джигарханян был выписан из 57-й городской клинической больницы Москвы 24 октября. Об этом РБК сообщили в справочной медицинского учреждения.

«Джигарханян выписался вчера во второй половине дня. У него [было диагностировано] повышение сахара. Но в целом все нормализовалось», — рассказали в справочной.

Джигарханян ​был госпитализирован 10 октября в состоянии средней тяжести. О его госпитализации стало известно лишь 16 октября. 19 октября врачи сообщили о стабилизации состояния артиста, и что он идет на поправку.

Советский и российский актер театра и кино Армен Джигарханян родился в Ереване 3 октября 1935 года. В 1985 году был удостоен звания «Народный артист СССР».