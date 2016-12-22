Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,97 57,58 EUR Нал. 68,40 67,81 USD Бирж. 57,75 +0,13 EUR Бирж. 68,22 +0,39 USD ЦБ. 57,61 +0,03 EUR ЦБ. 67,77 +0,09 EUR/USD 1,18 +0,01 BTC/USD Бирж. 5503,19 -20,21 ММВБ 2049,48 -0,60% РТС 1118,13 -0,79% Brent 58,14 -0,67% DJIA 23282,98 -0,68% Nasdaq 6545,49 -0,80% FTSE 7447,21 -1,05%
СК завел дело на бывшего главу дагестанского филиала «Почты России»
Лента новостей
Инициатор освобождения лидеров меджлиса поблагодарил Путина 19:58, Политика Heineken зафиксировал рост продаж пива в России на двузначную величину 19:42, Бизнес Президент Германии рассказал об «открытых ранах» в отношениях с Россией 19:40, Политика Из бюджета исчезли 47 млрд руб. от «Роскосмоса» 19:28, Экономика Билл Клинтон обвинил Россию в «атаке на всю систему» США 19:27, Политика Три российских теннисиста сыграют на молодежном Итоговом турнире АТР 19:25, Спорт СК завел дело на бывшего главу дагестанского филиала «Почты России» 19:18, Общество Главным политконсультантом Собчак стал Станислав Белковский 19:18, Политика Продавец VIP-лож на ЧМ-2018 объяснил разрыв контракта на их обслуживание 19:09, Бизнес Правительство предложило индексировать пенсии следователей и прокуроров 19:09, Общество Госдума поддержала законопроект об ограничении партийных взносов 19:05, Политика Суд во Владивостоке дал чемпиону мира по панкратиону девять лет тюрьмы 19:04, Общество В больнице рассказали о выписке Джигарханяна 19:00, Общество Стоимость бумаг банка Тинькова превысила цену на момент IPO 18:58, Финансы В «Лужниках» открыли памятник хоккеисту Валерию Харламову 18:42, Общество В чем главная цель изменений в долевом строительстве 18:38, Недвижимость Законопроект о призыве «ограниченно годных» прошел первое чтение в Думе 18:33, Общество Rendez-Vous купит у семьи Гуцериевых — Шишханова землю в Москве 18:33, Бизнес В Эрмитаже к годовщине революции заведут остановленные сто лет назад часы 18:22, Общество Умер один из основателей рок-н-ролла Фэтс Домино 18:08, Общество «Касперский» сообщил о скачанном в США файле связанных с АНБ хакеров 18:03, Политика Жителю Брянской области дали три года за разговоры с пограничником 17:59, Общество Титов попросил не давать ЦБ право запрещать банкирам уезжать из России 17:59, Бизнес Верховный суд ужесточил приговор убийце Героя России Нурбагандова 17:52, Общество Полиция Австрии объявила о задержании «пакистанского мясника» 17:43, Общество Appleby Global допустила факт кражи данных клиентов бермудских офшоров 17:30, Финансы Съезд откладывается: как идет подготовка к конгрессу народов Сирии 17:28, Политика Офис в гостиной: в Москве упал спрос на перевод квартир в нежилой фонд 17:12, Недвижимость
СК завел дело на бывшего главу дагестанского филиала «Почты России»
Общество, 19:18
0
СК завел дело на бывшего главу дагестанского филиала «Почты России»

В отношении бывшего директора управления филиала «Почты России» в Дагестане возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями. Об этом говорится в сообщении на сайте республиканского управления Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, экс-начальник почтовой службы Дагестана заключил в 2014–2016 годах без согласования с начальством «в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц» сделки на сумму 92 млн руб. Как подчеркивают в СКР, сделки были «экономически нецелесообразны» и повлекли убытки, «причинившие существенный вред правам и законным интересам ФГУП «Почта России».

В ведомстве добавили, что расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями) продолжается.

В марте 2017 года СКР возбудил дело по факту незаконного начисления премий и зарплаты бывшему директору «Почты России» Дмитрию Страшнову. Также директора департамента организационного развития Минкомсвязи Ирину Лаптеву заподозрили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, Лаптева в заведомо завышенном размере рассчитала вознаграждение за 2014 год в апреле 2015 года. Так, за 2014 год Страшнов получил 95,4 млн руб. вместо положенных 13,4 млн руб. Страшнов покинул свой пост с правительственной грамотой в июле.

Теги: Дагестан , «Почта России»
Главное
Из бюджета исчезли 47 млрд руб. от «Роскосмоса» Экономика
Материалы по теме
Страшнов покинул пост главы «Почты России» с правительственной грамотой Общество
Минтруд не согласовал схему выплат бонусов для главы «Почты России» Общество
«Почта России» потратит 400 млн руб. на свою платежную систему Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку