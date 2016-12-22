СК завел дело на бывшего главу дагестанского филиала «Почты России»

В отношении бывшего директора управления филиала «Почты России» в Дагестане возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями. Об этом говорится в сообщении на сайте республиканского управления Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, экс-начальник почтовой службы Дагестана заключил в 2014–2016 годах без согласования с начальством «в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц» сделки на сумму 92 млн руб. Как подчеркивают в СКР, сделки были «экономически нецелесообразны» и повлекли убытки, «причинившие существенный вред правам и законным интересам ФГУП «Почта России».

В ведомстве добавили, что расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями) продолжается.

В марте 2017 года СКР возбудил дело по факту незаконного начисления премий и зарплаты бывшему директору «Почты России» Дмитрию Страшнову. Также директора департамента организационного развития Минкомсвязи Ирину Лаптеву заподозрили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, Лаптева в заведомо завышенном размере рассчитала вознаграждение за 2014 год в апреле 2015 года. Так, за 2014 год Страшнов получил 95,4 млн руб. вместо положенных 13,4 млн руб. Страшнов покинул свой пост с правительственной грамотой в июле.