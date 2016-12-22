Законопроект о призыве «ограниченно годных» прошел первое чтение в Думе

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет повторно проверить​ здоровье мужчин, признанных ранее ограниченно годными для прохождения срочной военной службы, следует из паспорта законопроекта на сайте Думы. Ранее о том, что думский комитет по обороне рекомендовал разрешить призыв «ограниченно годных» к военной службе, сообщал РБК со ссылкой на источники в думском комитете по обороне.

«Законопроектом предлагается установить, что граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, освобожденные от призыва на военную службу как ограниченно годные к военной службе по состоянию здоровья и зачисленные в запас, вправе пройти медицинское переосвидетельствование», — говорится в пояснительной записке.

Законопроект был внесен группой сенаторов во главе с председателем оборонного комитета Совфеда Виктором Озеровым 2 мая.

В пояснительной записке к документу указывается, что ежегодно более 210 тыс. призывников, признанных ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья, зачисляются в запас. «При этом многие из них после лечения и прохождения медицинского переосвидетельствования признаются годными к прохождению военной службы (в том числе с незначительными ограничениями)», — подчеркивают авторы законопроекта.

Однако призыв таких граждан законами России в настоящее время не предусмотрен. Авторы инициативы утверждают, что в военкоматы и в органы законодательной власти поступают обращения граждан, которые просят разрешить им пройти медицинское переосвидетельствование, чтобы в дальнейшем поступить на службу.

Главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский в разговоре с РБК также утверждал, что такой закон нужен «из-за роста запроса на прохождение военной службы». «Нынешний список заболеваний, который ограничивает возможность призыва молодых людей, состоит и из излечимых болезней», — указал он.

В то же время координатор общественной инициативы «Гражданин и армия» Сергей Кривенко отмечал в разговоре с РБК, что переход на контрактную основу российской армии «идет с трудом». По его словам, контрактников вербуют из числа призывников, которые часто заняты на вспомогательных работах в частях, выполняющих боевые задачи.