В «Лужниках» открыли памятник хоккеисту Валерию Харламову

На Аллее славы спорткомплекса «Лужники» открыли памятник советскому хоккеисту, двукратному олимпийскому чемпиону Валерию Харламову, говорится на сайте спорткомплекса.

На церемонии открытия памятника присутствовала семья Валерия Харламова, представители руководства Федерации хоккея России (ФХР) и Минспорта, а также заслуженный мастер спорта СССР, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов. «Именно на таких личностях, как Харламов, стоит воспитывать будущее поколение хоккеистов. Он был признанным лидером мирового хоккея», — сказал глава ФХР Владислав Третьяк.

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Монумент, созданный скульптором Александром Рукавишниковым, был спроектирован архитектором Сергеем Шаровым. Рядом со скульптурой откроют павильон, где будет выставлена экипировка хоккеиста.

Ранее на территории «Лужников» были установлены памятники основателю футбольного клуба «Спартак» Николаю Старостину, а также футболистам Эдуарду Стрельцову и Льву Яшину.​

Советский хоккеист Валерий Харламов в 1969–1980 годах был нападающим сборной СССР. Он стал двукратным олимпийским чемпионом (на играх в 1972 и 1976 годах) и восьмикратным чемпионом мира. Хоккеист погиб в автомобильной аварии в 1981 году.​