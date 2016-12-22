Армен Джигарханян обратился в полицию с заявлением о краже паспорта

Народный артист СССР Армен Джигарханян обратился в отделение МВД по Гагаринскому району Москвы с заявлением о краже паспорта. Об этом РБК сообщил источник РБК в ГУ МВД по столице.
«В период времени с 01.10.17 г. по 10.10.17 г. неустановленное лицо, находясь в помещении Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна, расположенного по адресу: г. Москва, Ломоносовский пр-т, д.17, тайно похитило паспорт гражданина РФ на его имя», — рассказал собеседник РБК.
О том, что Армен Джигарханян 10 октября был госпитализирован в 57-ю больницу Москвы, стало известно в понедельник, 16 октября. Медики описали его состояние как «средней тяжести». 19 октября врачи сообщили, что состояние актера стало «стабильным» и он идет на поправку. В начале октября Джигарханяну исполнилось 82 года.
Армен Джигарханян, советский и российский актер театра и кино, родился в Ереване 3 октября 1935 года. Он снялся в более чем 250 фильмах. В 1985 году удостоен звания «Народный артист СССР».