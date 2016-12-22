В Петербурге тюремного врача обвинили в халатности после смерти пациентки

В Санкт-Петербурге начальнику филиала «Больница №1» медико-санитарной части №78 ФСИН Дмитрию Иванову предъявлено обвинение в халатности. Об этом РБК сообщил координатор правозащитной организации «Зона права» Булат Мухамеджанов. «Зона права» представляет интересы брата онкобольной Екатерины Нусаловой, умершей через два месяца после освобождения из колонии.

«По данным следствия, в 2015–2016 годах он [Дмитрий Иванов] не организовал и не проконтролировал назначение и проведение специального лечения рака у Нусаловой», — рассказал Мухамеджанов.

По его словам, врач также не инициировал перевод осужденной с раком четвертой стадии в специализированное медицинское учреждение для онкобольных, хотя это рекомендовал сделать онколог. «После коммуникации жалобы в ЕСПЧ Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), затем его переквалифицировали на «Халатность», — пояснил Мухамеджанов.

Жительница Мурманска Екатерина Нусалова в марте 2015 года была осуждена за незаконный оборот наркотиков, писал «Коммерсантъ». Она отбывала наказание в женской колонии общего режима №2 в Ленинградской области, так как в Мурманской области женских колоний нет. Там ей диагностировали онкологическое заболевание, а врач-онколог тюремной больницы рекомендовал ей паллиативную химиотерапию и операцию. Но помощь больной не оказали. Как рассказал изданию адвокат брата Нусаловой Виталий Черкасов, «у них нет онкологического отделения».

Черкасов добился освобождения Нусаловой в мае 2016 года, так как, согласно законодательству, ее диагноз не позволяет находиться в колонии или в СИЗО. Ее госпитализировали, но врачи не смогли ей помочь, Нусалова скончалась. Незадолго перед смертью она обратилась с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

В июле уполномоченный при президенте по правам человека Татьяна Москалькова подготовила законопроект, согласно которому граждан с тяжелыми заболеваниями будут в обязательном порядке освобождать из-под стражи для лечения. Согласно действующему постановлению правительства, принятому в 2004 году, об освобождении могут просить больные туберкулезом, раком IV стадии, тяжелыми формами диабета, хронической почечной недостаточностью, психическими и нервными расстройствами, болезнями сердца и легких, системы пищеварения, мочевыводящей системы, ВИЧ, анемией и острой и хронической лучевой болезнью.