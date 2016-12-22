Собянин заявил об увеличении бюджета Москвы в два раза

Московский бюджет 2018 года в абсолютных значениях будет в два раза больше, чем семь лет назад, и достигнет 2 трлн руб. Об этом, выступая с отчетом о деятельности столичного правительства в Мосгордуме, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передает корреспондент РБК.

«Экономика Москвы [за этот период], — как также добавил глава города, — стала более устойчивой и диверсифицированной». В частности, с 2011 по 2017 год в столице, по данным градоначальника, на четверть увеличилась площадь коммерческой недвижимости. Так, за отчетный период в столице появилось 334 объекта торговли и услуг (4,4 млн кв. м) и 72 многофункциональных центра (МФЦ).

За это же время в Москве, как уточнил Собянин, было построено и введено в эксплуатацию 3733 объекта недвижимости общей площадью 58,3 млн кв. м. Кроме того, в этот же период в Москве, по информации мэра города, были созданы десятки тысяч «новых высокотехнологичных» и «хорошо оплачиваемых» рабочих мест. Помимо этого в столице было введено в эксплуатацию 294 школы и детских сада (всего 1,6 млн кв. м).

Ранее, 24 октября, в интервью газете «Ведомости» Собянин рассказал, что расходы на программу «Моя улица» в Москве в следующем году будут снижены в два раза. В 2017 году на реализацию этого проекта, по его данным, было выделено «около 50 млрд руб.» «В 2018 году будет в два раза меньше. Высвобожденные деньги пойдут на социальную политику», — пояснял он.

При этом, согласно проекту трехлетнего бюджета города, который был одобрен на заседании столичной мэрии 10 октября, в ближайшие три года Москва собирается потратить на реализацию программы «Моя улица» 94,5 млрд руб. В частности, в 2018 году расходы на «Мою улицу» должны будут составить 33,3 млрд руб., в 2019-м — 30,6 млрд руб., в 2020 году — 30,5 млрд руб. Изначально эта программа была рассчитана на 2015–2018 годы, однако в 2017 году московские власти приняли решение ее продлить до 2020 года.