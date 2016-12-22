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Росгвардия создаст морскую бригаду
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Росгвардия создаст морскую бригаду
Общество, 13:13
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Росгвардия создаст морскую бригаду

Росгвардия создаст новое воинское соединение — морскую бригаду для охраны моста через Керченский пролив. Об этом на заседании Совета Федерации заявил глава Росгвадии Виктор Золотов.

«Для решения поставленных перед Росгвардией задач по обеспечению безопасности мостового перехода через Керченский пролив во вновь создаваемом Южном округе войск предстоит сформировать новое соединение — морскую бригаду», — сказал он.

Керченский мост: как строят главный инфраструктурный объект десятилетия Еще 7 фото
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Кроме того, в своем выступлении Золотов рассказал, что за первое полугодие 2017 года Росгвардия заработала почти 14,2 млрд руб. «Силами вневедомственной охраны обеспечена защита более 373 тыс. объектов различных форм собственности, а также свыше 1 млн квартир граждан», — объяснил глава Росгвардии.

Строительство Крымского моста было начато в феврале 2016 года. Объединенный автомобильный и железнодорожный транспортный переход свяжет через Керченский пролив Крым и Краснодарский край. Общая длина моста составит 19 км. Стоимость проекта оценивается в 228,3 млрд руб. Автомобильное движение по мосту планируется открыть в декабре 2018 года.

Теги: Совет Федерации , Керченский мост , Виктор Золотов , Росгвардия
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