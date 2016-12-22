Кремль объяснил назначение отставленного после обысков главы таможни

В Кремле прокомментировали решение премьер-министра Дмитрия Медведева внести кандидатуру бывшего главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрея Бельянинова на пост главы правления Евразийского банка развития (ЕАБР). По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, скандал с обыском у экс-главы ФТС не дискредитирует его старую и новую должности, передает корреспондент РБК.

«То, что показывают по телевизору, — это плохо, негативное отношение высказывал и сам президент [России Владимир Путин]. Он говорил, что следственные действия не надо превращать в шоу. Но господин Бельянинов ни в чем никогда не обвинялся, и поэтому такой вопрос полагаю неуместным», — пояснил пресс-секретарь.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину внести кандидатуру Андрея Бельянинова, который решил уйти с должности главы ФТС после обысков в его доме, на пост главы правления ЕАБР.

Бельянинов подал в отставку с поста главы ФТС в июле прошлого года после того, как следователи, которые занимались делом о контрабанде алкоголя, нашли дома у чиновника 9,5 млн руб., $390 тыс. и €350 тыс. Бельянинов заверял, что это частные накопления. В конце июля Медведев распорядился уволить его из ФТС и назначил на эту должность Владимира Булавина.

В феврале 2017 года Бельянинов заявил, что планирует продолжить работать на госслужбе «там, куда поставит президент [России]».