Жена Михаила Кокшенова рассказала о частичной парализации актера

Жена Михаила Кокшенова Наталья Лепехина сообщила РБК, что актер «частично» парализован. «У нас все без изменений, не лучше и не хуже», — пояснила Лепехина. На вопрос РБК в сознании ли актер, она ответила, что нет.

«Тяжелое состояние. Он в реанимации», — сообщили РБК в справочной Первой Градской больницы имени Н. И. Пирогова.

81-летний Кокшенов был госпитализирован 17 октября с подозрением на инсульт после того, как актер почувствовал себя плохо на улице. Медики подтвердили диагноз инсульт. Спустя два дня его состояние все еще оставалось тяжелым.

Михаил Кокшенов стал знаменит благодаря таким фильмам, как «Ширли-мырли», «Не может быть», «Спортлото-82», а также в сериалам «Воронины» и «Папины дочки». Он также работал в качестве режиссера над кинолентами «Русский бизнес», «Секрет фараона» и «Феномен».