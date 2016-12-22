Виталий Милонов попросил губернатора Петербурга сохранить шаверму

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко с просьбой сохранить и защитить ряд точек общественного питания, где на протяжении многих лет готовят классическую петербургскую шаверму. Об этом РБК сообщили в пресс-службе депутата.

«Наша петербургская шаверма, по сути, стала одним из узнаваемых символов города — как некогда ленинградские пышки. Сотни и тысячи туристов со всей России и даже зарубежья приезжают в Санкт-Петербург насладиться неповторимым вкусом этого блюда. Ни в Москве, ни в каком-либо другом городе не найти такой вкусной шавермы, как в нашем городе», — писал Милонов в своем письме губернатору.

Он подчеркивал, что в Санкт-Петербурге уже существует подобное заведение общественного питания под защитой города — легендарная советская «Пышечная на Желябова», работающая сегодня на Малой Конюшенной улице.

«Шаверма в Ленинграде-Петербурге появилась в эпоху Перестройки и Гласности и стала одним из символов нового времени в 90-х годах. Она была доступной и питательной пищей для представителей творческой интеллигенции, музыкантов, рокеров, чиновников, простых людей. В городе даже сложился своеобразный культ шавермы, появились «образцовые» места, где ее готовят по «правильному» рецепту. Мы должны сохранить это кулинарное наследие Петербурга для будущих поколений горожан», — уверен Милонов.

Он предлагает создать специальную комиссию из чиновников городской администрации, депутатов и краеведов с целью выделить из общего числа данных заведений уличного питания именно те, которые будут достойны особого охранного городского статуса.