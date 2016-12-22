Минздрав заявил о снижении смертности от инсультов на 45% за девять лет

Минздрав заявил о снижении смертности россиян от инсультов за последние девять лет на 45%. С 2008 года по 2016 год смертность россиян от инсультов составила примерно 123 случая на 100 тыс. человек. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на соответствующее сообщение Минздрава.

По данным ведомства, ежегодно в ходе Всероссийской диспансеризации, которая была введена в 2013 году, болезни системы кровообращения выявляют примерно у 25% жителей России. Впервые такие болезни выявляются у 4% обследованных.

В основном в зону риска попадают женщины от 55 и мужчины от 60 лет.

Не смотря на снижение случаев смертности от инсульта, повышается количество случаев заболевания, заявил руководитель информационного центра службы «СТОП-Инсульт», заслуженный врач России Евгений Широков. Ежегодно в России регистрируется от 200 до 500 случаев заболевания инсультом на 100 тыс. населения.

По словам Широкова, тенденция связана с ростом средней продолжительности жизни, ведь инсульт — это возрастное заболевание. Также на развитие заболевания влияют неправильный образ жизни, большие психологические и физические нагрузки.

Врач также отметил рост случаев заболеваемости среди молодежи.

Средняя продолжительность жизни россиянина, который перенес инсульт, составляет пять лет, добавил врач. Этот показатель можно улучшить, если пациент пройдет дальнейшую квалифицированную реабилитацию после приступа.

В середине октября глава Минздрава Вероника Скворцова заявила о росте количества случаев инсульта у россиян до 40 лет, и призвала уделять этому больше внимания. По ее данным, раньше казуистикой были случаи кровоизлияния в мозг или ишемии у 40–45 летних, в сейчас это случается у 20-30-летних.