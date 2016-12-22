На серой ветке метро Москвы произошел сбой в движении поездов

На серой ветке столичного метро произошел сбой в движении поездов. От станции метро «Владыкино» до станции «Чеховской» не ходят поезда. Об этом сообщается в Twitter московского метро.

Интервалы между поездами были увеличены в 10:11 мск. С 10:20 мск движение поездов было остановлено. Причиной отсутствия движения стал инцидент с пассажиром.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что на станции «Савеловская» пассажир упал на рельсы. Мужчина скончался от полученных травм, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.

В пресс-службе московского метро РБК перенаправили в УВД на Московском метрополитене. В ведомстве не ответили на звонок РБК.