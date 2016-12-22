Активист «Солидарности» Алексей Строганов умер после нападения

Глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин и лидер движения «Солидарность» сообщил РБК о смерти члена участковой избирательной комиссии Красносельского района Алексея Строганова.

По его словам, Строганов «пропал» около двух месяцев назад, перед выборами муниципальных депутатов. Яшин отметил, что Строганов не принимал участия в работе комиссии «даже в день голосования».

​«Сегодня выяснилось, что всё это время после полученного удара по голове он лежал в коме и вчера, к сожалению, скончался, и мы узнали, что, несмотря на то что человека убили, уголовное дело не возбуждено», — сообщил Яшин. В своем Facebook Яшин уточнил, что Строганова ударили железной трубой.

Он добавил, что на заседании совета депутатов Красносельского района в ближайшую субботу, 28 октября, будет направлен запрос с требованием возбудить уголовное дело.

Старший помощник руководителя СК по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова не ответила на звонки РБК.

По словам Яшина, Строганов много лет состоял в движении «Солидарность», участвовал в организации массовых митингов в 2011–2012 годах. С 2010 года Строганов был членом участковой избирательной комиссии Красносельского района от партии «Яблоко».