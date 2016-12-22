В центре Москвы нашли клад времен Петра I

В центре Москвы в ходе работ по благоустройству города нашли клад из 97 монет из сплава серебра и меди времен Петра I. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

«Клад найден при осмотре строительной траншеи у дома 10, строения 1 на Нижней Радищевской улице поблизости от церкви Николая Чудотворца на Болвановке», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. Он отметил, что церковь могла быть ориентиром для того, кто спрятал монеты.

Найденные монеты датируются концом XVII — началом XVIII века. Ученые считают, что деньги были введены в оборот после денежного кризиса конца XVII века.​

Вес клада — 23,8 грамма, диаметр — не более 8 мм, толщина — примерно 1 мм. При этом, как уточняется на сайте, для своего времени это была достаточно крупная сумма денег.

28 сентября пресс-служба мэра Москвы сообщала об обнаружении клада из 41 монеты XVII века. Клад также нашли во время работ по благоустройству на Нижней Радищевской улице.

Емельянов уточнял, что монеты XVII века находили в этой местности в 1902 году на Котельнической набережной, в 1909 году в Гончарном переулке, в 1930 и 1997 годах — на Гончарной улице.