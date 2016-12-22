Деньги на модернизацию адронного коллайдера получит Курчатовский институт

Производством и установкой оборудования экспериментального комплекса большого адронного коллайдера займутся Научно-исследовательский центр «Курчатовский институт» и Институт ядерных исследований РАН. На эти цели правительство выделило 330 млн руб. Документ размещен на сайте кабмина.

Научно-исследовательский центр «Курчатовский институт» получит 263 млн руб. бюджетных ассигнований, а Институт ядерных исследований РАН — 67 млн руб. Средства, как напомнили в кабмине, были предусмотрены в рамках госпрограммы «Развитие науки и технологий» на 2013–2020 годы.

Помимо этого правительство, как рассказали в пресс-службе, также поручило Минобрнауки России «подписать дополнения к меморандумам о взаимопонимании для сотрудничества по четырем детекторам коллайдера (LHCb, CMS, ALICE и ATLAS)». Кроме того, ведомство, как утвердили в кабмине, должно будет совершить в 2017 году единовременный взнос в Европейскую организацию ядерных исследований на сумму 2 млн 898,3 тыс. швейцарских франков (около 168 млн руб.). Средства на эти цели, по информации пресс-службы, уже предусмотрены в федеральном бюджете на 2017 год.

Ранее, в августе, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело из-за закупки суперкомпьютерного вычислительного комплекса для Курчатовского института. В этом ФАС заподозрила ООО «ПК Аквариус» и ОАО «Т-Платформы». Последние, как предположили в антимонопольной службе, вступили в сговор на торгах, в результате чего начальная цена комплекса по результатам торгов была снижена всего на 0,5%.