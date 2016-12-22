После убийства предпринимателя в Саратове возбудили дело

В Саратове возбудили уголовное дело из-за убийства предпринимателя. Об этом сообщается на сайте областного следственного управления Следственного комитета.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов). Ведутся следственные действия.

Тело 55-летнего предпринимателя с пулевым ранением груди было обнаружено вечером во вторник, 24 октября, рядом с частным домовладением на улице Зоологическая.

По данным местного издания «Взгляд-инфо», погибший — генеральный директор строительной компании ООО «Возрождение-КДМ» Джейхун Джафаров. Отмечается, что, по предварительной информации, убийство было заказным, действовал киллер, который настиг Джафарова недалеко от дома.