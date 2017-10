Белый дом счел расследование по урановой сделке с Москвой «верным шагом»

Расследование конгресса США о возможных нарушениях при заключении Вашингтоном урановой сделки с Москвой является «шагом в верном направлении». Такое мнение в ходе брифинга выразила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, стенограмма пресс-конференции опубликована на сайте администрации президента США.

«Я, конечно, думаю, что это шаг в правильном направлении», — отреагировала она на соответствующий вопрос, добавив, что представители Белого дома уже неоднократно отмечали: «если бы во время [президентской] кампании [в рамках заключения этого соглашения] существовал какой-либо тайный сговор или тайный сговор был заключен с какой-либо другой страной — нужно смотреть на [экс-кандидата в президенты США Хиллари] Клинтон». «Поэтому я думаю, что это [расследование урановой сделки с Россией] правильно», — заключила Сандерс, заметив однако, что «напрямую» не обсуждала этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом.

О расследовании конгрессом урановой сделки США с Россией стало известно накануне, 24 октября. Об этом тогда заявил глава комитета по разведке палаты представителей Дэвид Ньюнс. Это российско-американское соглашение было достигнуто в 2010 году. Хиллари Клинтон в этот период занимала должность госсекретаря США, сделка была одобрена администрацией экс-президента Барака Обамы. Согласно ей, под контроль российской корпорации «Росатом» перешла канадская уранодобывающая компания Uranium One, что позволило России контролировать пятую частью всех месторождений руды в США.

Позже, в марте, расследовать этот договор призвал Дональд Трамп. Спустя месяц в связи с этим он обвинил Хиллари Клинтон в связях с Россией, заявив о выгоде урановой сделки для главы избирательного комитета экс-госсекретаря США Джона Подесты. Последний, по данным американского лидера, «вместе с братом владеет компанией в России». Также тогда Трамп напомнил о том, что муж его бывшей соперницы в президентской гонке Билл Клинтон в 2010 году выступал в России на ежегодной конференции инвесторов, организованной банком «Ренессанс Капитал», аналитики которого рекомендовали акции Uranium One к покупке. За свое выступление он получил гонорар в $500 тыс.

Помимо этого в апреле 2015 года The New York Times со ссылкой на документы канадской стороны писала, что Фонд Клинтонов получал пожертвования от инвесторов Uranium One, когда ГК «Росатом» постепенно получала над ней контроль с 2009 года по 2013 год.