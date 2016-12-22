Пассажир рейса Красноярск – Новосибирск умер на борту самолета

Пассажир скончался во время вылета рейса авиакомпании «Победа» из красноярского аэропорта «Емельяново» в Новосибирск. Об этом сообщает агентство FlashSiberia со ссылкой на Западно-сибирскую транспортную прокуратуру.

«Инцидент произошел в самолете, выполнявшем рейс Красноярск — Новосибирск. Одному из пассажиров, мужчине, стало плохо во время взлета. На борт были вызваны медики, но они не смогли спасти пассажира», — сообщили в прокуратуре. Вылет самолета был задержан на час, сейчас правоохранители устанавливают причины смерти пассажира.

В начале октября скончалась 54-летняя пассажирка рейса Москва — Уфа. Через 30 минут после взлета самолет был вынужден экстренно сесть в аэропорту Внуково из-за смерти женщины на борту. По данным источника «Интерфакса», во время полета скончалась жительница Уфы, страдавшая хроническим заболеванием. Она проходила лечение в Москве. По факту смерти пассажирки Следственный комитет России начал проверку.