В Свердловской области при пожаре погибли пять человек

В результате пожара в жилом доме в городе Серове Свердловской области погибли пять человек, из них двое детей. Об этом РБК сообщили в региональном МЧС.

«Пять человек, из них двое детей, были госпитализированы. Они скончались в машине скорой помощи по дороге в больницу», — сообщил РБК представитель ведомства. Информация о пожаре поступила спасателям в 00:45 (2:45 по мск), но через несколько минут, к моменту приезда пожарных, открытым огнем горели вход и кровля жилого дома.

«На руках вынесли через окна на улицу пять человек и передали медикам», — сказано на сайте ведомства. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались еще восемь человек.

В 1:30 утра пожар удалось ликвидировать. Площадь возгорания составила 120 кв.м.

По информации ТАСС, Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».