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В Свердловской области при пожаре погибли пять человек
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В Свердловской области при пожаре погибли пять человек
Общество, 06:38
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В Свердловской области при пожаре погибли пять человек

В результате пожара в жилом доме в городе Серове Свердловской области погибли пять человек, из них двое детей. Об этом РБК сообщили в региональном МЧС.

«Пять человек, из них двое детей, были госпитализированы. Они скончались в машине скорой помощи по дороге в больницу», — сообщил РБК представитель ведомства. Информация о пожаре поступила спасателям в 00:45 (2:45 по мск), но через несколько минут, к моменту приезда пожарных, открытым огнем горели вход и кровля жилого дома.

«На руках вынесли через окна на улицу пять человек и передали медикам», — сказано на сайте ведомства. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались еще восемь человек.

В 1:30 утра пожар удалось ликвидировать. Площадь возгорания составила 120 кв.м.

По информации ТАСС, Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Теги: Свердловская область , Пожар
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