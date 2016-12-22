Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,92 57,29 EUR Нал. 68,13 67,37 USD Бирж. 57,62 +0,07 EUR Бирж. 67,83 +0,24 USD ЦБ. 57,59 +0,11 EUR ЦБ. 67,69 +0,13 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 5534,32 -339,08 ММВБ 2061,79 -0,10% РТС 1127,03 -0,36% Brent 58,53 +2,09% DJIA 23441,76 +0,72% Nasdaq 6598,43 +0,18% FTSE 7526,54 +0,03%
Reuters узнал о планах РЖД потратить на инвестиции 580 млрд руб.
Лента новостей
Песков предложил «всем посмотреть» фильм «Матильда» 01:04, Общество Эксперты заявили о ряде эпизодов категории «18+» в «Матильде» 00:44, Общество Эксперты рассказали об отличиях вирусов Bad Rabbit и ExPetya 00:28, Технологии и медиа В Group-IB установили раздававший вирус Bad Rаbbit домен 00:15, Технологии и медиа ЦБ придумал средство оценки реальной долговой нагрузки заемщиков 00:02, Финансы «Биткоин в законе»: как в России отрегулируют криптовалюты и ICO 24 окт, 23:48, Деньги Депутаты поделились впечатлениями после премьеры «Матильды» 24 окт, 23:41, Общество Экс-сенатора Сабадаша приговорили к 8,5 года по делу о хищении ₽190 млн 24 окт, 23:30, Общество Небензя назвал спектаклем голосование Совбеза ООН по химатаке в Сирии 24 окт, 23:29, Политика Поездки вместо покупок: выручка «Яндекс.Такси» превысила доход «Маркета» 24 окт, 23:12, Технологии и медиа Госдеп ответил на блокировку Россией в Совбезе ООН резолюции по Сирии 24 окт, 22:55, Политика Премьера фильма Алексея Учителя «Матильда» в Москве. Фоторепортаж 24 окт, 22:47, Фотогалерея  «Святые 1990-е»: зачем Собчак сделала главой своего штаба основателя НТВ 24 окт, 22:45, Политика СМИ узнали о письме Полтавченко о возможном дефиците хлеба в Петербурге 24 окт, 22:35, Общество Собчак рассказала о предложении выдвинуть в президенты жену Навального 24 окт, 22:16, Политика Собчак назвала ошибки президентской кампании Прохорова 24 окт, 22:06, Политика Во время премьерного показа «Матильды» в Москве задержали семь человек 24 окт, 22:04, Общество Максим Орешкин — РБК: «Российскую экономполитику называют лучшей в мире» 24 окт, 21:54, Интервью Трампа закидали российскими флагами в здании конгресса 24 окт, 21:50, Политика Совфед предложит подумать о помощи ЧОПов Росгвардии в охране порядка 24 окт, 21:48, Общество Директор московской школы пояснила поручение следить за детьми в соцсетях 24 окт, 21:42, Общество Розенберг счел соглашение с «Телеграфом» признанием своей правоты 24 окт, 21:27, Общество ФАС выставила новые условия Schlumberger для покупки EDC 24 окт, 21:08, Бизнес Спецслужбы Чехии заметили возросшую активность российской разведки 24 окт, 21:06, Политика ВТБ оценил долг экс-владельца «Югры» в несколько сотен миллионов долларов 24 окт, 20:56, Финансы Эксперты сообщили о «сотнях атак» вируса Bad Rabbit 24 окт, 20:54, Технологии и медиа Орешкин заявил о максимально доступной ипотеке в России 24 окт, 20:48, Экономика Черномырдин обвинил «Северсталь» в силовом захвате Яковлевского рудника 24 окт, 20:41, Бизнес
Reuters узнал о планах РЖД потратить на инвестиции 580 млрд руб.
Бизнес, 01:19
0
Reuters узнал о планах РЖД потратить на инвестиции 580 млрд руб.

Российская железнодорожная монополия РЖД намерена увеличить инвестиции до 580 млрд руб. в 2018 году. Как сообщает Reuters со ссылкой на пояснительную записку к проекту инвестпрограммы, деньги планируется вложить в том числе в строительство ​БАМа и Транссиба.

Как обращает внимание агентство, это самая большая инвестпрограмма госкомпании за последние семь лет. Основные инвестиции предполагается вложить в модернизацию БАМа и Транссиба (118,9 млрд руб.), в «снятие инфраструктурных ограничений» (108,7 млрд руб.). На обновление подвижного состава планируется затратить более 100 млрд руб, а также часть инвестиций может уйти на расширение подходов к портам и развитие Московского транспортного узла.

Представитель РЖД отказался от комментариев Reuters.

Согласно документу, из бюджета России понадобится 81,4 млрд руб., часть из которых планируется обеспечить из бюджета Москвы, а оставшиеся деньги корпорация планирует привлечь из собственных или заемных средств. При этом в 2019 году, по данным Reuters, РЖД рассчитывает вложить еще больше - 672,9 млрд руб., а в 2020 - 591,2 млрд руб.

В начале октября премьер-министр Дмитрий Медведев разрешил увеличить уставной капитал компании до 13 млрд руб. на реализацию инвестиционных проектов. В том числе деньги, согласно распоряжению, перейдут на строительство обхода краснодарского железнодорожного узла и строительство платформ в Подмосковье.

Теги: Инвестиции , «РЖД»
Главное
Трампа закидали российскими флагами в здании конгресса Политика
Материалы по теме
В РЖД опровергли эвакуацию двух вокзалов в Москве Общество
Сирия предложила РЖД построить железную дорогу к месторождениям Пальмиры Бизнес
СМИ сообщили о размещении РЖД евробондов на 15 млрд руб. Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку