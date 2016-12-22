Reuters узнал о планах РЖД потратить на инвестиции 580 млрд руб.

Российская железнодорожная монополия РЖД намерена увеличить инвестиции до 580 млрд руб. в 2018 году. Как сообщает Reuters со ссылкой на пояснительную записку к проекту инвестпрограммы, деньги планируется вложить в том числе в строительство ​БАМа и Транссиба.

Как обращает внимание агентство, это самая большая инвестпрограмма госкомпании за последние семь лет. Основные инвестиции предполагается вложить в модернизацию БАМа и Транссиба (118,9 млрд руб.), в «снятие инфраструктурных ограничений» (108,7 млрд руб.). На обновление подвижного состава планируется затратить более 100 млрд руб, а также часть инвестиций может уйти на расширение подходов к портам и развитие Московского транспортного узла.

Представитель РЖД отказался от комментариев Reuters.

Согласно документу, из бюджета России понадобится 81,4 млрд руб., часть из которых планируется обеспечить из бюджета Москвы, а оставшиеся деньги корпорация планирует привлечь из собственных или заемных средств. При этом в 2019 году, по данным Reuters, РЖД рассчитывает вложить еще больше - 672,9 млрд руб., а в 2020 - 591,2 млрд руб.

В начале октября премьер-министр Дмитрий Медведев разрешил увеличить уставной капитал компании до 13 млрд руб. на реализацию инвестиционных проектов. В том числе деньги, согласно распоряжению, перейдут на строительство обхода краснодарского железнодорожного узла и строительство платформ в Подмосковье.