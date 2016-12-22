Депутаты поделились впечатлениями после премьеры «Матильды»

Глава фракции ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский назвал фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда» великолепным. Об этом он сообщил журналистам по итогам премьеры в Москве, передает корреспондент РБК.



«Впечатления великолепные», — сказал он. Никаких возмущающих постельных сцен политик в фильме не увидел, заявив, что все показано «очень нежно».



«В фильме показана Россия, такой, какой она была в конце XIX века», — добавил он.



«Красивым и романтичным фильмом» по итогам просмотра картину назвал и его коллега по Думе, единоросс Иосиф Кобзон. Кроме того, как сообщает «РИА Новости», премьеру фильма посетил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в сопровождении супруги Татьяны Навки, но от комментариев отказался.

Премьера фильма «Матильда», рассказывающего о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской, состоялась в столичном кинотеатре «Октябрь» во вторник, 24 октября. Во время показа около кинотеатра за нарушение общественного порядка были задержаны семь человек.

В конце сентября в ГУМе прошел закрытый показ фильма, на который пришли около десяти депутатов, в том числе глава комитета Госдумы по культуре, единоросс Станислав Говорухин, единороссы Сергей Боярский и Ольга Казакова, справедливороссы Михаил Емельянов и Елена Драпеко. Парламентарии тогда не увидели оскорбления чувств верующих в фильме Учителя и призвали всех посмотреть картину.