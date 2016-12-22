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Директор московской школы пояснила поручение следить за детьми в соцсетях
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Директор московской школы пояснила поручение следить за детьми в соцсетях
Общество, 21:42
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Директор московской школы пояснила поручение следить за детьми в соцсетях

Директор московской школы №2120 Алла Шурухина объяснила РБК, зачем в ее школе классных руководителей обязали вести мониторинг соцсетей учеников. По ее словам, причина — желание уберечь их от сложных ситуаций в жизни.

«Мотив один — работа по профилактике тех сложных ситуаций, которые имеют место. Ребенка в школе мы видим, и очень часто бывает так, что в школе внешне у него все хорошо. А когда он приходит домой и остается один на один с интернетом, иногда в виртуальной жизни, которая иногда важнее реальной, возникают конфликты, которые потом выливаются в обычную школьную жизнь», — сказала она. По ее словам, классные руководители должны устанавливать доверительные отношения с учениками.

«Я писала приказ не для того, чтобы кого-то наказать, а чтобы разговаривать с детьми на одном языке», — пояснила Шурухина. В приказе сказано, что в рамках профилактики учителя должны «руководствоваться алгоритмом проведения мониторинга социальных сетей по выявлению фактов вовлечения несовершеннолетних в деятельность асоциальных сообществ».

Шурухина объяснила, что под асоциальными сообществами понимаются группы, которые могут нанести вред детям. «Есть некоторые социальные группы, которые призывают детей к насилию, суициду. Именно это имелось в виду. Если есть что-то тревожащее — либо в диалогах с ребенком, либо в поведении, либо в картинках, то не скрывать это и не проходить мимо, а с компетентными людьми (психологами) грамотно выстроить деятельность, чтобы и ребенка не обидеть, и не пропустить сложную ситуацию», — сказала она.

О поручении следить за соцсетями учеников, которое получили классные руководители московской школы №2120, сообщил портал «Такие дела» со ссылкой на копию приказа. Согласно данным портала, об этом распоряжении стало известно в начале месяца, когда руководство встретилось с неким юристом, предположительно из департамента образования. Сама Шурухина назвала приказ личной инициативой. При этом, согласно копии документа, опубликованной порталом, он был принят на основе «протокола заседания постоянно действующей рабочей группы по вопросам профилактики негативных проявлений среди обучающихся образовательных организаций, подведомственных департаменту образования города Москвы». Под наблюдение, согласно распоряжению руководства, должны были попасть аккаунты учеников во «ВКонтакте», Facebook, Instagram и «Одноклассниках».

Теги: соцсети , Школа
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