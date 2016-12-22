Хакеры украли медицинские данные знаменитостей из лондонской клиники

Хакеры группировки Dark Overlord заявили, что им удалось похитить личные медицинские данные знаменитостей из пластической клиники London Bridge Plastic Surgery. В клинике сообщения о взломе подтвердили, пишет Sky News.

Как утверждают злоумышленники, им удалось похитить снимки интимной пластики, в том числе сделанные во время операций по увеличению груди. Американское издание The Daily Beast связалось с хакерами, которые заявили, что у них есть «терабайты» похищенных данных, в том числе и персональная информация пациентов. По словам хакеров, они опубликуют снимки и имена в том случае, если не получат деньги. Необходимую сумму шантажисты пока не озвучили.

Как утверждают хакеры, среди пациентов, чьи данные им удалось украсть, есть члены королевской семьи и другие знаменитости. Среди клиентов клиники также была известная модель Кэти Прайс. Большинство пациентов London Bridge Plastic Surgery предпочитают сохранять анонимность.

В клинике сообщили, что служба безопасности устанавливает, какие именно данные попали в руки злоумышленников. Руководство LBPS выразило сожаление в связи с инцидентом.

Хакерская группа The Dark Overlord, как сообщает американское издание, получила известность в 2016 году, когда ей удалось взломать сеть медицинских центров в США. Кража личных данных с последующим шантажом является типичным методом для этой группы. Кроме того, хакеры The Dark Overlord занимались рассылкой угроз по американским школам.

Во вторник, 24 октября, хакеры атаковали несколько российских СМИ и ряд учреждений на Украине. Так, оказались заблокированы компьютерные системы агентства «Интерфакс». За доступ к компьютерам хакеры потребовали выкуп в 0,05 биткоинов (более 16 тыс. руб.) за каждую единицу техники. На Украине атакам подверглись киевское метро, аэропорт Одессы и сайты нескольких министерств.