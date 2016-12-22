В Иране приговорили к смертной казни причастного к убийству физиков

Власти Ирана приговорили к смертной казни человека, который обвиняется в причастности к убийству 30 ученых-атомщиков, информацию о которых он передавал спецслужбам Израиля. Об этом сообщил прокурор Тегерана Джафари Долатабади, передает агентство Tasnim.
По данным прокурора, осужденный передал сотрудникам «Моссада» адреса и персональную информацию об ученых, которые были активно заняты в атомных и военных проектах. Среди убитых — специалист по атомной энергии Маджид Шахриари и физик-ядерщик Масуд Али Мохаммади.
Осужденный встретился как минимум с восемью сотрудниками израильской разведки и передал им конфиденциальную информацию, в том числе о военных объектах и деятельности Организации по атомной энергии Ирана.
В последние годы несколько иранских ученых-ядерщиков погибли в результате покушений. В 2010 году в Иране были убиты два физика-ядерщика — Масуд Али Мохаммади и Маджид Шахриари. Через несколько дней после убийства Али Мохаммади в Иране был арестован Маджид Джамали Фаши. Он признался в убийстве Али Мохаммади по приказу «Моссада», его казнили в мае 2012 года.
Специалист по ядерной программе Ирана Дариуш Резаи Неджад погиб в июле 2011 года, а профессор Тегеранского технического университета Мостафа Ахмади Рошан был убит в январе 2012 года. В мае 2012 года власти Ирана казнили 24-летниего Мажида Джамали, обвиняемого в причастности к смерти Ахмади Рошана.
Власти Ирана обвиняют в убийствах своих ученых Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и агентство «Моссад», передает Tasnim.