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Адвокат заявил о снятии на Украине части обвинений с Януковича
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Адвокат заявил о снятии на Украине части обвинений с Януковича
Политический кризис на Украине, 17:25
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Адвокат заявил о снятии на Украине части обвинений с Януковича

Генпрокуратура Украины сняла большую часть обвинений с экс-президента страны Виктора Януковича по делу о событиях на Майдане. Об этом говорится в поступившем в РБК заявлении адвоката Януковича Виталия Сердюка.

Защитник отметил, что с его подзащитного сняты, в частности, обвинения в избиении более 100 человек по время разгона митингующих 30 ноября 2013 года и в декабре 2013 — январе 2014. Кроме того, Янукович, по словам адвоката, не является подозреваемым в причастности к убийствам в феврале 2014 года трех активистов — Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника.

«То есть, большая часть первоначального обвинения сегодня уже полностью опровергнута, а остаток выделен в отдельное производство, относительно которого нет доказательств», — заявил Сердюк. «Но вместо того, чтобы расследовать дело и найти действительно виновных, ГПУ (Генпрокуратура Украины) занимается исключительно политическим преследованием», — считает защитник.

Адвокат также обратил внимание на то, что состав группы прокуроров и следователей по делу Януковича «менялся уже более 40 раз», «месяцами не проводилось никаких следственных действий», а с октября 2014 года уголовное производство «останавливалось и возобновлялось 16 раз». Защитник считает, что подобные «факты говорят сами за себя».

Летом этого года генпрокурор Украины Юрий Луценко говорил о подготовке нового обвинения в адрес Януковича. По словам Луценко, речь шла об обвинениях в совершении тяжких преступлений в отношении митингующих в феврале 2014 года — «незаконном препятствовании проведения митингов и шествий, в организации превышения сотрудниками правоохранительных органов власти и своих служебных полномочий».

Кроме этого, Януковича обвиняют в госизмене. Данные обвинения были предъявлены экс-президенту страны в ноябре прошлого года во время прямого видеомоста с ростовским судом, куда прибыл Янукович. В июне 2017 года суд принял решение рассматривать дело заочно в связи с неявкой Януковича на Украину. Бывший лидер страны заявил тогда, что не хочет участвовать в данном судебном процессе, назвав его «чистой воды профанацией», и отозвал своих защитников. После этого адвокат по делу был назначен государством, однако и тот позднее взял самоотвод. Позднее Януковичу был назначен государством новый адвокат

Теги: суд , Украина , обвинения , Виктор Янукович
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