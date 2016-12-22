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Поклонская прокомментировала заявление Собчак о Крыме
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Поклонская прокомментировала заявление Собчак о Крыме
Политика, 16:34
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Поклонская прокомментировала заявление Собчак о Крыме

Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская назвала заявление телеведущей Ксении Собчак о том, что Крым с точки зрения международного права принадлежит Украине, неуважением к людям и к собственной родине. Об этом депутат заявила «РИА новости».

«Так может сказать только тот человек, который ничего дальше своего тусовочного мира и креативного меньшинства не видит. Статус Крыма вообще не обсуждается, неужели кому-то еще неизвестно, что Крым и Севастополь — это Россия», — добавила Поклонская.

Жители Крыма, рискуя собственными жизнями, вернули себе родину, отметила депутат. «Такие заявления недальновидных общественных деятелей, в основном занимающихся реалити-шоу, свидетельствуют только об одном: неуважении к людям и к собственной родине», — пояснила она.

Украина России не партнер, а братский народ, и «это одно целое, что всеми способами пытаются опровергнуть враги России и Украины».

На пресс-конференции 24 октября Ксения Собчак, которая собирается баллотироваться на пост президента России в 2018 году, заявила, что действия России в Крыму противоречили международному праву. «Мы нарушили наше слово, мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы дали обещание, и мы это обещание не выполнили», — добавила она.

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Политолог Евгений Минченко считает, что ниша телеведущей — это либеральный электорат, который думает, что «Крым не наш». Политтехнолог отметил, что если подобные настроения будут канализированы в «легальный политический проект, возглавляемый понятным человеком», это будет удобно для Кремля.

Крым вошел в Состав России по итогам референдума, который прошел там в марте 2014 года после государственного переворота на Украине. Украина и страны Запада считают полуостров оккупированной территорией. Власти России заявляют, что Крым присоединен в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Теги: Крым , Наталья Поклонская , Ксения Собчак
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