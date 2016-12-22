Бывший министр финансов ФРГ Шойбле избран президентом бундестага

Бывший министр финансов Германии Вольфганг Шойбле избран президентом бундестага (нижней палаты парламента), говорится сообщении на сайте парламента.

Тайное голосование состоялось на первом заседании бундестага 19-го созыва. Шойбле поддержал 501 депутат, против него были 173, 30 воздержались, а один голос признан недействительным.

В сообщении говорится, что Шойбле месяц назад согласился покинуть должность министра финансов страны, рассчитывая на новую должность в парламенте.

В сентябре агентство Bild со ссылкой на источники в бундестаге сообщало, что глава Христианско-социального союза Фолькер Каудер вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель лично просили Шойбле возглавить парламент перед приходом ультраправой партии «Альтернатива для Германии» в бундестаг.

Шойбле является членом парламента ФРГ с 1972 года.

Предшественник Шойбле, глава фракции Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге и председатель ХДС Норберт Ламберт, занимал эту должность с 2005 года.

На выборах в бундестаг 24 сентября победил блок ХДС/ХСС, получив 246 из 709 мест в парламенте. Социально-демократическая партия Германии (СДПГ) получила 153 мандата.

Впервые прошедшая в бундестаг ультраправая партия «Альтернатива для Германии» получила 94 мандата; Свободная демократическая партия — 80 мест, партия «Зеленых» — 67 мандатов, а Левая партия — 69 мест.

Эти выборы стали одними из худших для ХСС/ХДС за последние десятилетия. Блок получил 33% голосов, что на 8% меньше, чем в 2013 году. Меньше всего голосов консервативный блок набрал только в 1949 году — 31% избирателей.