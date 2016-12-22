Сергей Миронов назвал полезным выдвижение Собчак в президенты

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов считает интересным и полезным выдвижение Ксении Собчак в президенты. Об этом он сообщил журналистам на брифинге в Госдуме, передает корреспондент РБК.

«Это интересно и, с нашей точки зрения, полезно», — сказал он, напомнив, что партия «Справедливая Россия» всегда выступала за возвращение графы «против всех» в избирательные бюллетени, и именно как кандидат «против всех» решила выдвигаться Собчак.

«Получается, что Ксения Анатольевна прямо отрабатывает программу «Справедливой России». Мне это нравится», — пошутил Миронов. Он считает, что Собчак — «достойная дочь своего отца». «Я помню Ксюшу еще школьницей, когда мы работали с ее отцом. [Это была] энергичная, явно претендующая на взрослость девочка», — рассказал Миронов.

При этом он отметил, что ей свойственен некоторый «максимализм молодости», поскольку, по мнению Миронова, политик должен начинать карьеру с более «народного уровня», например, с муниципального депутатства.

Также Миронов отметил, что будет очень показательно, «если Ксения Собчак самостоятельно соберет подписи». «Это будет круто, это будет показывать серьезность ее намерений», — подчеркнул он.

Собчак 18 октября объявила о намерении участвовать в выборах президента России 2018 года. Она назвала этот шаг возвращением главы «против всех», в частности, против участия в выборах действующего президента Владимира Путина и его «дублеров и заместителей».